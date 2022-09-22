荃灣廣場/東港城潮流快閃低至$50 帝苑酒店自助午餐 低至6折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Boomsale：荃灣廣場/將軍澳 潮流快閃

即日起至10月31日，荃灣廣場Boomsale全場低至50元，Reebok 波鞋更低至200元。9月20日至10月5日，Boomsale 快閃將軍澳東港城，全場低至3折，本地街牌Street Union 時尚Jacket低至200元。

將軍澳東港城pop-up 日期：2022年9月20日至10月5日 時間： 11:00 am - 9:00 pm 地點：將軍澳坑口重華路8號東港城商場1樓中庭

荃灣廣場pop-up 日期：即日起至2022年10月31日 時間： 10:00 am - 10:00 pm 地點：荃灣大壩街4-30號 荃灣廣場3/F 357-358號鋪

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2. 帝苑酒店：自助午餐 低至6折

即日起至10月31日，首50名預訂雅苑座自助午餐可享折扣優惠，低至6折，每位仲可以半價購買人氣腰果酥一罐。

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3.Mrs. Fields：BB曲奇 買12送6

即日起至9月30日，買BB曲奇即享「買12送6」優惠，即買一打送半打。

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撰文：hket小編

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