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荃灣廣場/東港城潮流快閃低至$50 帝苑酒店自助午餐 低至6折

精明消費 07:30 2022/09/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Boomsale：荃灣廣場/將軍澳 潮流快閃

即日起至10月31日，荃灣廣場Boomsale全場低至50元，Reebok 波鞋更低至200元。9月20日至10月5日，Boomsale 快閃將軍澳東港城，全場低至3折，本地街牌Street Union 時尚Jacket低至200元。

將軍澳東港城pop-up

日期：2022年9月20日至10月5日

時間： 11:00 am - 9:00 pm

地點：將軍澳坑口重華路8號東港城商場1樓中庭

荃灣廣場pop-up

日期：即日起至2022年10月31日

時間： 10:00 am - 10:00 pm

地點：荃灣大壩街4-30號 荃灣廣場3/F 357-358號鋪

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2. 帝苑酒店：自助午餐 低至6折

即日起至10月31日，首50名預訂雅苑座自助午餐可享折扣優惠，低至6折，每位仲可以半價購買人氣腰果酥一罐。

    點擊圖片放大
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3.Mrs. Fields：BB曲奇 買12送6

即日起至9月30日，買BB曲奇即享「買12送6」優惠，即買一打送半打。

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撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

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