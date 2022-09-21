  • 27°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯儲加息已近尾聲？ 領航︰經濟硬着陸將成轉捩點

個人增值 08:00 2022/09/21

分享：

分享：

全球第二大資產管理公司領航（Vanguard）認為，美聯儲加息已接近尾聲，經濟硬着陸風險漸增，將成為加息周期的轉捩點。

路透社引述領航高級投資組合經理John Madziyire指出，美聯儲越是激進加息，經濟就越接近硬著陸。「我們很清楚如果經濟硬着陸會發生什麼，債券市場已經開始有所表現。」他認為，美國國債已經經歷了最嚴重的跌幅，如果經濟增長開始大幅下滑，美聯儲可能會撤回其貨幣政策收緊。

Madziyire主管國庫券投資組合，他承認鑑於加息壓力，早前的投資組合減持低質素信貸產品，但隨着經濟可能硬着陸，基金的投資策略變得保守，有助推高國庫券需求。

Madziyire 表示，過去的加息周期表明，國債收益率在美聯儲最後兩次加息之前、或加息周期結束前的3至6個月達到峰值。「要準確估計時機很困難，所以市場有時候會超預期下跌。」

但他指出，在債券市場，即使 10 年期國債收益率比你最差預期還跌多一點點，收益率卻在上升，你還是會賺回你的錢。

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

今日晨讀 - 大摩︰美加息勢陷兩難 通脹對富人影響小 加劇貧富懸殊
2022/09/20
大摩︰美加息勢陷兩難 通脹對富人影響小 加劇貧富懸殊
今日晨讀 - 英鎊兌港元低見8.9 受壓因加息幅度現分歧 英倫銀行被歐美央行後來居上
2022/09/19
英鎊兌港元低見8.9 受壓因加息幅度現分歧 英倫銀行被歐美央行後來居上
今日晨讀 - 內房專項貸僅2000億是杯水車薪 標普︰最壞情況要2萬億
2022/09/16
內房專項貸僅2000億是杯水車薪 標普︰最壞情況要2萬億
今日晨讀 - 熊市反彈通常有3次 瑞士寶盛︰牛市出現前 每次反彈約9%
2022/09/15
熊市反彈通常有3次 瑞士寶盛︰牛市出現前 每次反彈約9%
今日晨讀 - 51%投資者料中國延遲或不會放寬防疫 比例意外上升 成重大投資風險
2022/09/14
51%投資者料中國延遲或不會放寬防疫 比例意外上升 成重大投資風險
減持 投資策略 經濟衰退 宏觀分析 美股 財政政策 經濟數據表現 路透社 財富及資產管理 貨幣政策

下一篇文章

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 盈富基金10年得個吉 仲要加設人民幣交易？想被動投資 也要先主動揀好指數
盈富基金10年得個吉 仲要加設人民幣交易？想被動投資 也要先主動揀好指數
成功人士共通點？ 傳記作家︰Elon Musk、Bill Gates同Steve Jobs呢兩種性格都一樣
成功人士共通點？ 傳記作家︰Elon Musk、Bill Gates同Steve Jobs呢兩種性格都一樣
今日晨讀 - 大摩︰美加息勢陷兩難 通脹對富人影響小 加劇貧富懸殊
大摩︰美加息勢陷兩難 通脹對富人影響小 加劇貧富懸殊
英女王硬幣竟開價50萬？！專家斥海鮮價　50、60年代「斗零」最值錢
英女王硬幣竟開價50萬？！專家斥海鮮價　50、60年代「斗零」最值錢
iPhone 14已炒燶？先達接近無錢賺 內地黃牛已見紅
iPhone 14已炒燶？先達接近無錢賺 內地黃牛已見紅
5個原因不買高息股 台灣Blogger︰股息只具「心理上」好處
5個原因不買高息股 台灣Blogger︰股息只具「心理上」好處
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款