美聯儲加息已近尾聲？ 領航︰經濟硬着陸將成轉捩點

全球第二大資產管理公司領航（Vanguard）認為，美聯儲加息已接近尾聲，經濟硬着陸風險漸增，將成為加息周期的轉捩點。

路透社引述領航高級投資組合經理John Madziyire指出，美聯儲越是激進加息，經濟就越接近硬著陸。「我們很清楚如果經濟硬着陸會發生什麼，債券市場已經開始有所表現。」他認為，美國國債已經經歷了最嚴重的跌幅，如果經濟增長開始大幅下滑，美聯儲可能會撤回其貨幣政策收緊。

Madziyire主管國庫券投資組合，他承認鑑於加息壓力，早前的投資組合減持低質素信貸產品，但隨着經濟可能硬着陸，基金的投資策略變得保守，有助推高國庫券需求。

Madziyire 表示，過去的加息周期表明，國債收益率在美聯儲最後兩次加息之前、或加息周期結束前的3至6個月達到峰值。「要準確估計時機很困難，所以市場有時候會超預期下跌。」

但他指出，在債券市場，即使 10 年期國債收益率比你最差預期還跌多一點點，收益率卻在上升，你還是會賺回你的錢。

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