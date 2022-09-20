英女王硬幣竟開價50萬？！專家斥海鮮價　50、60年代「斗零」最值錢

自英女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）離世，香港人都對她依依不捨，對於印有英女王肖像的產品更加希望收藏紀念。曾於殖民年代印刷的香港錢幣則是非常有代表性，在眾多硬幣中，到底邊一款最有紀念價值、最值得收藏呢？即睇本港收藏家意見和保存方法啦！

海鮮價源於大眾不清楚價值

在英殖時期發行過的錢幣包括有1980年的大版「1毫」港元硬幣、1964年「5仙」港元硬幣、1980年「1毫」港元硬幣等，本網在二手網站平台Carousell發現，有不少人以高昂的價錢開價出售自己的英女王頭像硬幣，當中價格高達99,999元甚至有50萬元。

對於網上出現驚人的價格，香港真藏（荃灣）負責人張頌昇（Anthony）指，網上的價格大多為「海鮮價」，即使在二手平台見到相同貨幣、年份、質素等，其價格都有可能存在10倍、100倍差價。他認為，主要是大眾對價值方面不清晰造成的現象，但若果有從事收藏界或對錢幣有一定認識的朋友，或會知道每個錢幣即使是不同年份、質素，在市場上都是可升可跌，但當中亦有固定的價格。

3大傳聞令1964年「5仙」更罕有

提到最具收藏和紀念價值的硬幣，Anthony指，在眾多硬幣中，相對價值較高的有2個不同年份的硬幣，分別是1980年的「1毫」和1964年的「5仙」。他補充，1964年的「5仙」硬幣不需要有全新的質素，單是流通的質素，其收購價都可以高達1,000元以上。相反，1980年的「1毫」硬幣，只可以全新的質素才會有收購的價值，收購價大約為100元。

對於1964年的「5仙」硬幣在現今的收購價如此高，Anthony解釋，主要是因為市場上的3大傳聞，令其流通性低變得罕有。這3大傳聞是與印刷有關，第一個傳聞指，因為當時鑄造廠出現罷工情況，令印刷量減少；其次，有傳當時印刷的模具出現問題，令第一批硬幣印刷完畢後便停止發行印刷，不過對於此硬幣的實質印刷量有不少傳聞，至今仍然未能確定；最後一個傳聞指，當年政府原本未有下令需要印刷1964年的「5仙」，但最終卻大約印刷了1萬個，翌年政府印刷1965年的硬幣時，就把1964年的批次一同推出了市場。

1980年的「1毫」曾炒至6,000元一個

另外，Anthony解釋1980年的「1毫」硬幣現今的價格相對較低的原因是，當時印刷的版本為大版「1毫」形狀，但當時市場上對於「1毫」硬幣的需求不大，已經足夠使用，所以便沒有推出市場。但後來因為有不少人兌換， 以致1980年的「1毫」硬幣慢慢流出市場，不過當時流出市場的數量非常稀少，價錢更炒至接近6,000元一個。隨住後來數量增多，變得相對不值錢，現時全新、未曾流通的1980年的「1毫」大約為100元一個。

張頌昇：了解背後歷史比炒賣更重要

郵票亦是印有英女王頭像的產品之一，Anthony指，近日查詢的客人對1997年發行的郵票感興趣，但是由於發行量大令郵票相對不太值錢，他提到「最誇張現象是一張面值錢10元的郵票，現時市值只是1港元左右，是輸90%。」加上，他指郵票的性質和硬幣不同，郵票是記載了當時的歷史事件和故事而發行，紀念性質比硬幣更大。他希望大家在了解價錢方面外，同時亦可以了解背後歷史，以及香港殖民地年代與香港的關係。

以報紙低成本保存硬幣

而潮濕地方、接觸硬幣的次數等因素都會影響硬幣的狀態，若果想保存已經停產的英女王硬幣，Anthony建議，大家可以使用成本較低的做法，例如是以報紙包裹住，或以無酸性的膠袋收藏，便可以避免硬幣因潮濕而有不好的狀態。而高成本的保存方法可以是購買一個電子防潮箱，但他指並不是有很多香港人願意花費大額金錢購買。

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