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5個原因不買高息股 台灣Blogger︰股息只具「心理上」好處

個人增值 16:44 2022/09/20

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跌市之下，大家都尋找高股息、回報穩定的股票作避難所，但台灣一個理財部落格的作者就指出，「股息」只是外表包裝得好的東西，是銷售人員用來攻破投資者的術語，真實情況是「領了很多息但財富並沒有增加，甚至還出現縮水。」他列舉了5個不買高股息產品的原因。

1. 股息要繳稅

這是在台灣的制度而言，「股息」需要繳稅，而且要選擇是要跟綜合所得稅一併繳納還是分離課稅，兩者的稅率基礎不同。不過在香港，也有一些股票會有股息稅。香港投資者購買H股時，需要交10%股息稅，例如工行（01398）去年派息每股0.2933元人民幣，不好意思，當你正式收息時，要打9折，還未計滙價的差異（人民幣近來穿7了）。

所以，常常聽人說內銀股股息率9厘、中資電訊股股息率10厘，先等等，這是「含稅」的呢!

2. 股息早就被定價

這名Blogger指出，股息不是憑空掉下來的，公司或基金的股息早已被考慮到其內在價值，同時也被計算進股價中。也就是說，它早就已經被定價。他說，股市是相當有效率的，獲得股息不代表你獲得任何額外的收益。今天配發的股息1元，你一直擁有那1元，而你只是從某個地方減去了它（股價），並在其他地方加上了它（你的證券帳戶）。從本質上講，你是用自己的錢獲得報酬的。

3. 若不用股息再投資 回報會減少

如果你以100元的價格購買了A公司的1股股票，A公司不派息，但它的股價上升了10%至110元，你的回報是10%。

假設你同樣以100元買入B公司的1股股票，而B公司剛剛派發了1元股息，除淨後的股價為99元，派息後，B公司的股價從現在的99元增長了10%至108.9元，如果加上你獲得的1元股息，就等於109.9元，回報為9.9%。

所以，你一定要把股息再投資，否則你的回報率只會比不派息的更低。

4. 高息股有可能不具成長性

該名Blogger指出，一家公司會派息，有可能因為它已過了成長周期，獲利更多也不再進行額外的投資，才會將多餘的利潤反饋回股東。這種做法，只會拉低了公司未來的成長能力。當公司越提高股息，能用來再投資擴大事業版圖的資金就越減少，長期下來，每股盈利的增長率就會降低。

一旦企業持續派發高股息而不再投資或研發，你可能領了一堆股息，但股價的虧損會令你得不償失。

5. 股息只具有「心理上」的好處

他認為高股息乍看之下很有吸引力，但一項研究就發現，投資者愛追逐股息，主要基於2個原因。一是投資者認知到他們無法延遲滿足，並透過股息「現金流」的方式來支付日常生活費用；二是厭惡損失的想法，導致投資者更喜歡獲得股息，而不是藉由沽出股票創造同等的現金流，因為沽出股票會有「虧損」的感覺。

這名台灣的Blogger黃御維是當地一家Fintech公司「阿爾發機器人理財」的經理，他同時經營一個理財部落格。上述5點是他個人的意見，雖不完全適用於香港的股票，但他提出「要看總回報率」也值得香港讀者深思。

最近港股陷入低潮，以致不少股票的股息率都升至雙位數，乍看之下很吸引，其實很易令人墮進陷阱，因為即使派息率高達10%，股票一年的跌幅已可能遠超這個數字。

他提出的第四點「高息股可能不具成長性」也是不少企業家常常強調的，企業應該把資金用於研發或進一步投資、擴大業務，這以外有多餘的資金才用來派息或回購。

不過，這名Blogger的主旨是提醒大家不要單單因高息而買入，而其實派息也不一定是糖衣毒藥，肯派息的企業代表它有足夠的現金流，這個傳統智慧也非完全失效，有時候也可以用來研判一家公司是否「裸泳」。

 

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