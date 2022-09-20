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iPhone 14已炒燶？先達接近無錢賺 內地黃牛已見紅

個人增值 13:51 2022/09/20

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蘋果公司新產品iPhone 14剛剛推出，雖聞炒風再現，但內地傳媒報道，目前iPhone 14系列的內地渠道最低價格已經破發（即跌穿官方發售價），這與去年發布的iPhone 13系列形成了極大的反差，iPhone 14系列的價格崩潰也讓許多黃牛蝕錢。

內地網絡更流傳多張黃牛擺地攤的照片，指有黃牛加價到每台最多1500元人民幣收購了 iPhone 14 Pro ，結果最後只加價100至200元人民幣賣掉，變相蝕讓，只求清貨。

黃牛逾千元溢價收購 僅加價100元賣掉

有內媒指，Phone 14因需求不及預期，部分渠道售價已低於官網價格，有的較官網價低1000多元人民幣。晶片製程較先進的iPhone 14 Pro及Pro Max機型仍有溢價情況，但已較早前的價格降低了許多。據內地《界面新聞》獲得的iPhone 14報價單，其中來自華強北的報價單顯示，原價8699元人民幣的512G版本iPhone 14報價7730元人民幣，較原價低了969元人民幣。另一份報價單顯示，同款產品報價7620元人民幣，較原價低1079元人民幣。有從業者指「iPhone 14崩盤了」。

不過，需求較高、官網發貨期較長的Pro和Pro Max機型則仍然維持溢價，加價幅度在100-1000元人民幣之間，其中紫色機型加價最多，但已較此前高達4000元人民幣的溢價有所降低。

先達部分回收價見紅  Pro Max仍有逾2000元溢價

香港的情況也相近，據iphonepricehk.com的先達回收價，目前iPhone 14及iPhone 14 Plus的所有型號回收價已與官方發售價相同，即已沒有水位。而iPhone 14 Pro部分型號（128GB及256GB）尚有100至400元溢價，但512GB及1TB都要蝕錢。

仍然有水位的是iPhone 14 Pro Max，紫色128GB及紫色256GB的回收價分別達到12,300元及13,100元，均較原價高出2,901元。其他各種型號的最低溢價仍有約2,300元。

iPhone 14先達回收價

相關報導︰【iPhone 14攻略】呢間電訊商上台有$3,360回贈  即睇點用信用卡再慳1,200元

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