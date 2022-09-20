【網絡安全】加鹽和胡椒即增強銀行保安？銀行保存客戶密碼 不可單靠哈希算法

上一期銀行閑談 (183) 談到負責任的企業在用戶設定密碼後，並不會把密碼直接儲存在資料庫，而是會透過哈希算法 (hashing) 來把密碼變成另一串字串 (hashed value) 放在資料庫裏。

一旦資料庫外洩，黑客就算得到這些 hashed value，理論上都沒有簡單、直觀的方法將其反哈希 (reverse hash) 成本來的模樣；可是只要有足夠的算力、時間和儲存空間，黑客大可以把所有密碼組合都 hash 一遍，這樣便可以利用這些 hashed value 對照出本來的密碼。

例如如果密碼是 0–999999，黑客又知道企業用的是 SHA-1 算法，黑客便可以先把這 100 萬個組合全部 hash 一遍，再與資料庫裏的密碼對照便可以了，過程也不了 2 秒鐘。

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所以單單用 Hash 是不夠的，還要加些鹽 (salt) 和加些胡椒 (pepper) 調調味才行。

什麼是 salt 什麼是 pepper 呢？今期繼續和大家科普一下吧。

如果資料庫一旦外洩，下一步就是要大大增加Reverse Hash的所需時間了

上一次有網友問，為什麼儲存密碼要搞到那麼麻煩，把資料庫加密不就好了嗎？

資料庫當然是加了密，不過不論怎麼加密，要「核對密碼」就是要把資料庫解密了、再把資料庫裏的密碼拿出來核對才行，所以說無論上多少個鎖，最後都是要解鎖，資料庫都是有整個被偷出來的風險咯。

萬一真的被偷了，下一步想的就是怎麼增加黑客 reverse hash 的時間，所需時間增加，企業就能爭取時間做出補救措施，而這個方法便是在密碼上加鹽 (salt) 了。

加salt怎麼大大增加Reverse Hash的時間呢？

繼續上次的例子，在最簡單的情況下，hash 一百萬個字串只需要 2 秒鐘，這樣「整個資料庫」就被暴力地 (brute-force) 破解了。

但如果我們在 hash 每個密碼的時候，都隨機加一串字 (salt) 在前面，例如第一個密碼就加 “!asdf34”、第二個密碼就加 “(7af&nf5” 在密碼前面，即是變了 「salt + 密碼」後才再 hsah，這樣的話就算 2 個用戶用了一樣的密碼 (例如 “myPassword”)，由於 salt 不一樣，hash 出來的結果就不一樣，黑客就沒辦法簡單得知兩個密碼是不是一樣了。

而由於每個用戶的 salt 都不一樣，黑客就要根據每一個 salt 把所有可能的密碼都 hash 一次，所需暴力破解的時間就會直線增加。

繼續之前的例子，要 Hash 0–999999 合共100 萬個組合要 2 秒，如果資料庫內有 100 萬個用戶，因為每個用戶的 salt 都不一樣，所以每個用戶都需要 2 秒時間破譯，那全數破譯 100 萬個用戶就要：

100 萬個用戶 X 2 秒 = 200 萬秒 = 超過 23 天的時間。

只需要為每個密碼都加一個 salt，就可以大大增加黑客破譯密碼的時間喇。

加Pepper又是什麼一回事呢？Pepper和Salt又有什麼分別呢？

一般 salt 會和 hashed value 一起放在同一個資料庫內，所以如果黑客能突破重重防衛偷取 hashed value，就能同步把 salt 一起偷取，所以 salt 只能夠增加黑客破譯 hashed value 的時間，但沒有把保安系數提升的。

Pepper 和 Salt 其實很類似，都是一串隨機的數字，當密碼需要 hash 的時候，就會以「salt + pepper + 密碼」的方式 hash，但 Salt 和 Pepper 有 2 個分別：

Salt 是每個用戶都不一樣的、而 Pepper 就只有一個

Salt 是和 hashed value 放在一起的，而 Pepper 一般會存放於一個上了鎖的金鑰庫裏

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由於 Pepper 是上了鎖、也不跟 Salt 和 hashed value 存放在一起，黑客就算要暴力破解，也要同時偷到金鑰庫裏的 pepper 才可以。

在偷取資料庫外，還要同時破解金鑰庫，難度當然高很多。這也解釋了為什麼 pepper 只需要一個，因為 pepper 的重點是「另一把鎖」，如果能破解金鑰庫，1 個和 100 萬個 pepper 都沒什麼差了。

銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？鹽和胡椒又怎樣加強銀行的保安系數呢？

今期和大家分享了企業在儲存密碼的時候，在 hashing 以外 salt 和 pepper 怎麼保護大家在資料庫裏儲存的密碼：

Salt 是一個每個用戶獨有的字串，一旦資料庫外洩，將有效大大延長黑客全面破解密碼的所需時間；

Pepper 是另一串存放於另一個密碼庫的字串，由於密碼會以「salt + pepper + 密碼」的方式 hash，沒有 pepper 就不能暴力破譯 hashed value，這將逼使黑客在偷取資料庫時，必須同時偷取 pepper，這便大大增加破譯的難度了。

最後一點網絡保安小提示，在 salt 和 pepper 以外，最安全的方法便是避免重覆使用密碼，因為一旦密碼外洩，也能把影響減至最低；如果企業提供雙重認証，也不要怕麻煩儘快啟用吧。

網絡罪案每年都在極速增加，就算企業多麼努力，最有效仍然是源頭堵截，即是從你和我開始小心處理自己的密碼喇！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (184) — 銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？鹽和胡椒又怎樣加強銀行的保安系數呢？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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