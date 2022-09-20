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本周6銀行加息搶年終資金 108天定存3.48厘 存到年底賺息1萬元

收息攻略 12:14 2022/09/20

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股市無眼睇？加息前夕，目前確實是現金為王，適逢銀行瘋搶年終資金，近日集中推出3-4個月或108天存期的定期存款優惠，有不少年利率達到3厘，存到年底輕鬆賺息1萬元，風險低之餘，回報亦有保證。

富邦銀行今日便推出快閃優惠，做到本月底，存期為108天的港元及美元定存，年利率分別為3.48厘及3.18厘，以100萬港元的起存額計，美元定存賺息約1萬元，港元定存則賺息約9400元。

創興銀行近期亦推出新客戶優惠，優惠期至10月31日，港元定存128天年利率3.08厘，起存額為50萬元，期內也可賺息5400元。另外，以下銀行都有推出直至年底的定存優惠，其中有不少都在3厘左右的水平。

銀行瘋搶年終資金

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本周已有6銀行加存息

本周已有6間銀行調高了存息，且集中在3-4個月存期，明顯為年結作準備。

星展、建行亞洲及創興銀行今日調升存息，星展3個月及4個月美元定存，均加至3厘。建行亞洲4個月美元定存，則加至2.9厘。創興銀行3個月美元定存加至3厘。上海商業銀行則在昨日把4個月美元定存加至3.1厘，3個月存期也加至2.8厘；

虛銀Livi Bank昨日也推出了4個月3厘的定存優惠，高過另一虛銀PAOB的2.88厘。

富邦銀行除了新推的108天存期外，本身的3個月存期，年利率最高也有3.2厘。優惠期同樣是本月底。

花旗銀行的3個月港元及美元定存，均為2.88厘，條件是花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，優惠期至9月24日（本周六），且看該行會否延長優惠或加存息。

 

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欄名 : 存款收息

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