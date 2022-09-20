大摩︰美加息勢陷兩難 通脹對富人影響小 加劇貧富懸殊

或許現在這樣說言之尚早，但摩根士丹利指出，美國加息勢必陷入兩難局面，就像歐央行一樣。歐洲央行要平衡各成員國之間的經濟情況，而美國聯儲局要評估的，是通脹分別對富人與窮人做成的影響。

摩根士丹利首席跨資產策略師Andrew Sheets周日的一份報告表示，目前市場面對的是通脹過高、政策收緊、收益率曲線倒掛以及增長放緩等多重問題。而美聯儲對於究竟需要做什麼來減緩這些壓力似乎越來越不確定。

他指出，美國人常表示歐洲央行常常要在為歐洲多元化經濟制定單一貨幣政策時面臨挑戰，但現在美聯儲也面臨著類似的困境。

加息沒傷害到富人 他們反而更充裕

報告緩引大摩經濟學者Sarah Wolfe 的說法，指美國大約一半的收入來自年收入超過10萬美元的家庭，這些家庭中的大多數擁有自己的房屋，要麼沒有抵押貸款，要麼已再融資到極低息的30年固定利率抵押貸款，這意味著即使美聯儲加息，這些家庭的最大支出並未增加，但他們的工資卻在增加。佔國民收入很大一部分的人，金融狀況並沒有收緊，而是在放鬆。

然而，對於低收入人士，情況看起來有所不同，那裡的家庭更有可能面臨高租金通脹，並受到更高食品和能源成本的影響。

報告認為，這增加了美聯儲不得不採取更多行動的可能性。不過，現在轉向還為時過早，因為對於市場來說，這有很多影響。

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