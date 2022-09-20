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盈富基金10年得個吉 仲要加設人民幣交易？想被動投資 也要先主動揀好指數

個人增值 09:00 2022/09/20

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昨天本欄分析過主動投資與被動投資的好處，如果你較適合被動投資、買入ETF，月供盈富基金（02800）又是否一筆好投資？

最近盈富基金又再跌穿20元水平，意味單以價格計，10年來是得個吉（甚至有機會見紅）。股息當然有扭轉局面之用，若計及股息再投資，10年來盈富基金的總回報，以年率化計算仍有2.29%，但這僅僅是好過通脹。

「盈富+人民幣」 短期內雙倍捱打

盈富基金的經理人昨日正式變更，由恒生投資接手，還同步引進人民幣交易櫃枱 （82800） ，該櫃枱昨日成交金額253萬元。雖然恒生投資同時推出「買入 ETF經紀佣金0%」及「人民幣外匯買賣差價7折優惠」，但收費節省幾多都只是小數，回報才是最重要。人民幣近期跌穿7，盈富基金近期創新低，即使兩者有可能長期回穩，但短期內肯定是「雙倍捱打」。

雖然「股神」巴菲特也說，被動投資是最好的選擇，但他說的不是盈富基金，而是標普500指數ETF。可見，即使是被動投資，也要先主動揀個好指數。若以盈富基金與SPDR標普500指數ETF（美︰SPY）及Invesco納斯達克100指數ETF（美︰QQQ）比較，無論是5年、10年及20年的年率化回報，盈富基金都大大落後。

盈富基金與SPY、QQQ比較

    點擊圖片放大

看畢上圖，月供盈富還是不是好選擇？當然，今年以來美股的表現也很差，短期內可能難逃一跌，和盈富是難兄難弟。但如果說的是30年以上的長期投資，現在也很應該來個中期檢討，為自己的財富加加油。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

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