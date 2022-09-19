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虛擬銀行搶存款過年結 LiviBank 推4個月定存年息3厘

收息攻略 16:58 2022/09/19

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臨近加息，連一向在定存戰中不太積極的虛擬銀行，近日也連番加存息。最新有中銀香港（02388）為主要股東的LiviBank，推出4個月存期、年利率3厘的定存，是第二家虛銀的定存年利率升至3厘水平，目標明顯為吸納資金至年結後。

Livi指出，優惠適用於新舊客戶，由即日起至10月14日，客戶存入新資金，敍造四個月港元定期存款，可享高達3%年利率，每筆定期存款金額為20萬元至少於500萬元，每位客戶的最高總定期存款額則為1000萬元。以20萬元起存額計算，4個月賺息2000元。

在此之前，綜觀虛銀及傳統銀行，4個月存期以平安壹賬通銀行最高，為2.88厘，Livi加至3厘後成為此存期的全城最高。傳統銀行當中，大新銀行（02356）及恒生銀行（00011）也有4個月存期，年利率分別為2.8厘及2.4厘。

虛擬銀行的定存戰

    點擊圖片放大

如上圖所見，12個月存期，以富融銀行的3厘為最高，平安壹賬通銀行及天星銀行也有推12個月優惠，年息分別為2.7厘及2.6厘。LiviBank為2.4厘。

至於6個月存期而言，也是富融銀行最高，有2.6厘，但匯立銀行（WeLab Bank）的GoSave定存最高也有2.6厘。

 

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欄名 : 存款收息

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