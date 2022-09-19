成功人士共通點？ 傳記作家︰Elon Musk、Bill Gates同Steve Jobs呢兩種性格都一樣

特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）及蘋果公司（美：AAPL）創辦人喬布斯 （Steve Jobs）等都被公認為近代的成功企業家之一。他們到底有甚麼過人之處呢？一名負責撰寫Steve Jobs傳記的作者Walter Isaacson，最近亦在開始負責寫Elon Musk的傳記。他認為，他們三人的性格特質都有一個共通點，這或許是導致他們成功的重要因素！

不討人喜歡 不會妥協

Walter Isaacson表示，Elon Musk如Steve Jobs及Bill Gates一樣，在處理員工或同事問題時都不帶任何情緒，而對於能助其達成業務上宏大願景的事情，他是絕不妥協。有部分Elon Musk的員工指，過去大家都會形容他為一位「極端事無鉅細管理者」，當員工達不到其要求或不能在限時完成工作時，他會毫不掩飾地表達自己的不滿。「他可以好苛刻，與他工作並不是一件容易的事，但他同時非常風趣及有啟發性」。

而這樣的評價與Steve Jobs所獲得的非常相似。據了解，Steve Jobs會非常不客氣地說出自己對員工工作的看法，尤其是當他感到對方所做的不太特別時。前蘋果公司高層Guy Kawasaki就曾在訪問時提到，Steve Jobs很少在辦公室的「社交禮儀」上浪費時間，並要求員工的表現要出色。「與他工作時要不斷向他證明自己的能力，否則他會炒你魷魚」。

這樣的特質都適用於Bill Gates身上，他亦曾承認自己在領導微軟的早前時，他絕對不是一位討人喜歡的上司。眾所周知，他與Steve Jobs兩間公司之間的競爭十分激烈，而這亦轉化成他對員工及自己的極高要求。

直率性格可避免浪費時間

在為Elon Musk寫傳記的這段期間，Isaacson經常都要與對方聯繫。而他發現對於身兼多職的Elon Musk來說，對員工直率及直截了當可能只是時間緊迫的自然副產品。當他需要專注於一項事情時，這樣的個性就能讓他過濾掉干預他的事情，就如他最近在認真處理擬收購Twitter所產生的法律糾紛。

Isaacson形容，他可以持續地專注於一件事情，而他亦為Elon Musk澄清，指他當然亦顧及自己的形象，但這亦無改他在執行公司願景時，對員工直言不諱甚至是嚴厲的傾向。他曾表示，如何坐在他面前的4至5名員工突然破壞了Starship的助推器，他若是憐憫他們，而不是趕他們出去，那只是一種錯位的憐憫。「我的同情應是要連繫到飛上火星這項事業上，而不是坐在我前面的人」。

責任編輯：鄭樂怡

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App