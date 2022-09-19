【加密貨幣】南韓政府向Terra創辦人發逮捕令　違市場規則致全球加密貨幣暴跌

上周比特幣價格未能恢復近期跌勢, 維持在20,000美元以下。以太幣價格於以太坊升級順利完成後下滑至1400美元以下。比特幣於周一報19,426美元，一周下跌11.0%。以太幣一周下跌24.3%，周一報1,335美元。

華爾街金融巨頭嘉信理財Charles Schwab、Citadel證券和Fidelity Digital Assets合作打造加密貨幣交易所。這三體合伙成立名為EDX Markets (EDXM) 的加密貨幣交易所。而亦有其他金融行業領導地位的EDX支持者包括Virtu Financial (VIRT) 以及風險投資公司Sequoia Capital和 Paradigm。而貝萊德 （Blackrock）上個月亦宣布將為機構客戶提供加密貨幣投資。

韓國法院於周三對加密貨幣生態系統Terraform Labs的創始人權道亨（Do Kwon）和另外5人發出了逮捕令。據悉，該逮捕令與違反資本市場規則有關。今年5月，Terra生態系統及其算法穩定幣崩盤事件令全球投資者造成了數十億美元的損失，引發了全球加密貨幣暴跌。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4767點，一周下跌16.7%；ix比特幣指數報4692點，一周下跌11.0%；ix以太幣指數報11474點，一周下跌24.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 4767 -16.7%（-956） ix比特幣指數 4692 -11.0%（-579） ix以太幣指數 11474 -24.3%（-3686） *截至2022年9月19日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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