  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】南韓政府向Terra創辦人發逮捕令　違市場規則致全球加密貨幣暴跌

博客 16:18 2022/09/19

分享：

分享：

上周比特幣價格未能恢復近期跌勢, 維持在20,000美元以下。以太幣價格於以太坊升級順利完成後下滑至1400美元以下。比特幣於周一報19,426美元，一周下跌11.0%。以太幣一周下跌24.3%，周一報1,335美元。

華爾街金融巨頭嘉信理財Charles Schwab、Citadel證券和Fidelity Digital Assets合作打造加密貨幣交易所。這三體合伙成立名為EDX Markets (EDXM) 的加密貨幣交易所。而亦有其他金融行業領導地位的EDX支持者包括Virtu Financial (VIRT) 以及風險投資公司Sequoia Capital和 Paradigm。而貝萊德 （Blackrock）上個月亦宣布將為機構客戶提供加密貨幣投資。

韓國法院於周三對加密貨幣生態系統Terraform Labs的創始人權道亨（Do Kwon）和另外5人發出了逮捕令。據悉，該逮捕令與違反資本市場規則有關。今年5月，Terra生態系統及其算法穩定幣崩盤事件令全球投資者造成了數十億美元的損失，引發了全球加密貨幣暴跌。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。
 
Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4767點，一周下跌16.7%；ix比特幣指數報4692點，一周下跌11.0%；ix以太幣指數報11474點，一周下跌24.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4767 -16.7%（-956）
ix比特幣指數 4692 -11.0%（-579）
ix以太幣指數 11474 -24.3%（-3686）
*截至2022年9月19日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

最新專欄文章 更多

博客 - 【加密貨幣】幣安下架3款穩定幣並轉換成BUSD　提高用戶流動性及資本效率
2022/09/13
【加密貨幣】幣安下架3款穩定幣並轉換成BUSD　提高用戶流動性及資本效率
博客 - 【加密貨幣】全球近30%加密貨幣交易來自南韓　吸引多間加密貨幣平台進軍
2022/09/05
【加密貨幣】全球近30%加密貨幣交易來自南韓　吸引多間加密貨幣平台進軍
博客 - 廣州可用數字人民幣付車費 韓券商瞄準新交易所
2022/08/29
廣州可用數字人民幣付車費 韓券商瞄準新交易所
博客 - 【虛擬貨幣】芝交所擬於9月推以太幣期貨期權　每合約規模為50個以太幣
2022/08/22
【虛擬貨幣】芝交所擬於9月推以太幣期貨期權　每合約規模為50個以太幣
博客 - 【ETF】Coinbase與貝萊德合作　為機構客提供虛幣交易及託管服務
2022/08/15
【ETF】Coinbase與貝萊德合作　為機構客提供虛幣交易及託管服務
經濟 南韓 以太坊 比特幣

下一篇文章

本周美股少錯為妙 若加息0.75厘未必破底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

慶祝進軍錶壇 20周年　Louis Vuitton神還原Tambour Twenty
慶祝進軍錶壇 20周年　Louis Vuitton神還原Tambour Twenty
第一屆亞洲清酒大賞　島根縣台雲獲年度最佳清酒
第一屆亞洲清酒大賞　島根縣台雲獲年度最佳清酒
博客 - 數碼轉型始於資源整合 大昌行善用ERP系統提升營運
數碼轉型始於資源整合 大昌行善用ERP系統提升營運
美股追蹤 - 本周美股少錯為妙 若加息0.75厘未必破底
本周美股少錯為妙 若加息0.75厘未必破底
博客 - 【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
平治93萬豪華電動7人車　Mercedes-EQ EQV 300 Long
平治93萬豪華電動7人車　Mercedes-EQ EQV 300 Long
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款