如何度過艱難的熊市？最聰明的投資者會做這3件事

幾個月前股市已經進入熊市，隨著美聯儲繼續積極加息對抗通脹的安排，目前還不知曉熊市會在何時結束。這個時候已經無法通過做任何準備來防止投資在熊市中蒙受損失，因為目前已經身處熊市當中，但仍然可以做一些事情來幫助投資度過難關。聰明的投資者認為在熊市中能支撐他們投資組合要做的三件事。

1.不要追逐回報最好的資產類別

如果你投資股票，今年很有可能會遭受巨額的損失。即使你在很好的公司，或者是世界上最富有的人也不例外，他們的淨資產也因此暴跌。即使是「股神」巴菲特，其投資旗艦巴郡僅在今年第二季，其股票組合就損失了超過630億美元。除了股票，在熊市期間，債券都不是一種「安全」的投資選擇，當利率上升時，債券價值會下降，儘管持有債券至到期日，只會收回債券的本金價值。

那麽今年有什麽是表現好的？商品（農產品和礦產）、能源今年短期內跑得很高，但它們的表現和變化是周期性的，不是穩定和持久的。因此如果你認為通脹在往後幾年都會持續並且繼續走高的話，將高級商品和能源的投資加入投資組合可能不是一種不好的選擇。但是如果在商品價值飆升之後再進行投資，可能會令自己的投資組合遭到再次暴跌的風險。例如，油價在今年早些時候的高點急劇下跌，根據之前熊市中發生過的情況，通脹壓力的急劇增加可能會突然和不可預測地發生逆轉。

這裡並不是說預計油價從現在開始會進一步下跌，但原則是不要追求當下最火的潮流，如果是長期投資者，最好的辦法就是什麽都不做，或只是做一些小調整。

2.賣掉一些一直「裸泳」的股票

熊市所做的事情之一就是讓財務狀況不佳的公司暴露出來。巴菲特曾說過，「在潮水退去之前，你不會知道誰在裸泳。」美聯儲正在提高利率並採取緊縮型的貨幣政策，現在整體市場狀況不佳，一些我們曾經認為處於強勢地位的企業可能也會面臨倒下的風險。



但如何知道誰在「裸泳」？收入和盈利能力下降不一定是危險的信號，其中很多企業還是會重新復甦。然而，如果銷售額和利潤下降與資產負債疲軟相結合，那就可能面臨危險了。檢查企業最近的現金流量表並計算其自由現金流量（營業收入減去資本支出），如果一間公司產生負面的自由現金流，並且在一到兩年内耗盡其金庫，那麽這間公司可能會陷入困境。



不過要注意，如果一間公司處於嚴重的財務狀況中，它的股票可能已經暴跌。在這個階段，企業有可能為股東釋放價值的選擇，企業可以籌集更多的現金或將自己賣給競爭對手，所以可以不用太急於出售。如果狀況看起來特別糟糕（不是股價，是企業本身），也許是時候減少損失，並將這些資金重新分配給在熊市後恢復得更好的行業。

3.確保在往後一到兩年有足夠的現金

熊市平均持續時間是10到12個月，但這只是平均值，有時可能持續更長時間。所以在漫長的熊市中，投資者應該在未來幾年内保證有流動性很強的資產，比如籌集更多的現金。在企業表現非常差時，出售這些股票是正確的，但是不要因為現在在銀行内有現金並且感覺良好就選擇出售高質量的企業，這些高質量企業將可能幫助投資組合在危機中得到恢復。



最後，不管做什麽決定，都不要驚慌，不要讓情緒影響自己的行動，導致錯誤抉擇而造成遺憾。當市場下跌時，可能會遭遇一段非常艱難的日子，一些上升的勢頭也會因一些不可預見的經濟挫折而消失是很常見的。要始終保持清晰的頭腦，傾向於小幅調整，而不是大而輕率的決定，並且要專注於長期，將目光放長遠，不要止步於當下。

責任編輯：梁政琪

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