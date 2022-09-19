恒生加存息 今個月第二次 招商永隆12個月3.05厘只限一天

美聯儲勢再大幅加息，港銀本周加P在即，近日大型銀行已相繼加存息，繼上周中銀香港推出限時定存優惠後，恒生銀行（00011）亦加存息，非特選客戶的6個月港元定存加至2.5厘，與中銀香港看齊。

恒生銀行加存息

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本月初，滙豐也調升了港元及美元定存息，渣打也在本月初更新定期存款優惠。意味4大行也在短短半個月先後加存息，以迎接加息周期。

恒生銀行本月初才剛更新定存優惠，今次再加，是9月份內第二次。以上優惠適用於非特選客戶，普遍也最少加0.3厘。6個月港元定存加至2.5厘，與中銀香港的限時優惠看齊。美元6個月定存也同樣加至2.5厘。另外該行特設的4個月存期，港元及美元均同樣加至2.3厘。

恒生銀行本來也有專為特選客戶而設的定存優惠，6個月港元定存則有2.6厘，仍是4大行之中最高。

招商永隆3.05厘只限今天

招商永隆銀行亦出手，推只限今天的快閃優惠，12個月港元存息最高3.05厘，存款額為1萬元至1000萬元。若計及此優惠，目前已有多家銀行的港元長息達3厘或以上水平，包括最高的華僑永亨388天3.5厘。另外還有富邦銀行、工銀亞洲、南洋商業銀行、富融銀行反花旗銀行。

3厘或以上的港元長息（12個月或以上）

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