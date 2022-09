本周美股少錯為妙 若加息0.75厘未必破底

美國8月通脹超預期令到美股再次被拋售,至於會否穿底則要看聯儲局本周的加息取態。

美國上周二公布的消費者物價指數(CPI)超出市場預期,令到投資者憂慮美國聯儲局本周四可能加息1厘,所以觸發市場避險情緒。短期能否回穩要看是加0.75厘或1厘。

8月的CPI按年8.3%,較預期的8.1%高,但低於上次的8.5%。可是投資者更憂慮的是撇除能源及食品的核心通脹也高過預期,按年升6.3%,較預期的6.1%高,而且也高於前兩個月的5.9%,換言之扭轉了回落趨勢。

住房指數成推高通脹元凶

再細看數據,推高核心通脹主因是住房指數比去年上漲6.2%,單是這項因素已是四成通脹壓力來源。

看來美國人同港人一樣面對很大的住屋壓力。其他升得更明顯的有家居裝飾和運營(+9.9%)、醫療護理(+5.4%)、新車(+10.1%),以及二手車和卡車(+7.8%)。

按月來看,8月升幅為0.1%,較預期跌0.1%高,而7月的按月升幅為零。住房、醫療保健、汽車是通壓力來源。通脹是高於預期,但醫療支出要跌較難,住房支出等經濟差應會回落。

儲局再鷹也不想嚇驚市場

在議息前,要看聯儲局會否放風聲會加息1厘,假如無的話,相信加0.75厘應該無懸念,始終聯儲局再鷹都好,都不希望為市場帶來驚嚇,因為不符合管理預期手段。即使上次突然加0.75厘,都是預早兩日放風,令市場有時間消化壓力。

面對不確定性,投資者應等議息後再部署,不用急於入市。想找個股則有幾隻可留意。Netflix(美:NFLX)有廣告訂閱計劃消息更新,所以令到股價表現上周較硬淨。公司預期在今年第三季用戶將重拾淨正增長100萬,如果真正做到,股價有機會嘗試補回今年4月的大型下跌裂口。

留意Netflix星巴克Lululemon

星巴克(美:SBUX)剛發布了三年計去推動未來增長,其中於中國計劃於未來三年新開3,000家門店,即至2025年門店總數達9,000家,並實現收入翻倍。由於內地仍有不少疫情措施,星巴克的計劃相當進取,惟市場看來也頗受落。實際上,公司業務表現過去一向交到功課,股價於去年7月見頂後,今年一直跌,是到近兩個月才反彈。即使以現時約26倍市盈率(PE)對比近幾年都不算貴。

Lululemon Athletica(美:LULU)是另一隻可留意的消費股。公司截至7月底止第二個財政季度,淨收入18.7億美元,按年上升29%,優於市場預期。

經調整每股攤薄盈利增幅33.3%,至2.2美元,好過市場預期。此外,Lululemon早前定下的Power of Three增長策略提早達成目標,隨即定下Power of Three x2策略,目標是2026年度淨收入再翻一番,倍增至125億美元,而之前的三大指標維持,即是男裝收入再倍增、電商收入再倍增,以及國際業務收入再升四倍。Lululemon如PE跌至30倍左右可考慮吸納。

整體來看,上周急跌不至於像鮑威爾在Jackson Hole放鷹時劇烈,如果加息0.75厘美股都未必一定破底,但如不似預期就少做少錯為妙。最後,謝謝大家一直支持。

