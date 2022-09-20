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雀巢全線雪糕及冰凍甜點 買5送1 Colourmix 限時減價低至29折

精明消費 07:30 2022/09/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.雀巢：全線雪糕及冰凍甜點 買5送1

即日起至9月25日，上雀巢香港eShop 買任何雪糕及冰凍甜點滿 6 件，價值最低的產品即刻有免費優惠。

eshop: 按此

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2. Colourmix：本週限時激減 低至29折

即日起至9月29日，推出限時激減活動，SK-II保濕補水護膚旅行套裝 (4件裝)現價230元/套 （原價 800元/套），GUERLAIN升級版水凝黑蜂活肌蜜 50ml 現價638元/件（原價 1150元/件）。

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3.優品360：急凍餸優惠 低至63折

即日起至9月29日，推出急凍優鮮餸優惠，Aqua Feast 越南大虎蝦仁 500克推廣價75元（原價：99元），美國 安格斯重量級肩胛肉眼扒 454克推廣價75元(原價：118元）。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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