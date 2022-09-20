雀巢全線雪糕及冰凍甜點 買5送1 Colourmix 限時減價低至29折

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【郵費加價】寄信要貼夠郵票！ 主要郵費9月26日起上調（附新郵費一覽）
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即日起至9月29日，推出急凍優鮮餸優惠，Aqua Feast 越南大虎蝦仁 500克推廣價75元（原價：99元），美國 安格斯重量級肩胛肉眼扒 454克推廣價75元(原價：118元）。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選