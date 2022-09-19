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【九巴優惠】九巴全新馬鞍山轉乘網絡涵蓋14條路綫　轉乘優惠最多可慳$10 （附路綫一覽表）

精明消費 11:45 2022/09/19

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為應對馬鞍山大水坑及西沙路十四鄉一帶陸續發展，九巴今日（19日）起推出全新馬鞍山轉乘網絡，並在石門增設轉車站，涵蓋14條由西貢、馬鞍山、大水坑等地出發的路綫，提供最高10元轉乘優惠。

■14條涵蓋「石門轉車站」的巴士路線■

    點擊圖片放大
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由今日（19日）起，九巴將推出全新馬鞍山轉乘網絡，並增設「石門轉車站」，涵蓋途經位於大涌橋路「濱景花園」巴士站及「新界鄉議局大樓」巴士站的14條全日路綫。乘客經由此網絡轉乘，可前往九龍東、長沙灣、尖沙咀及荃灣等地，第二程更可享高達10元轉乘優惠，為往返西沙路十四鄉、馬鞍山、大水坑的乘客提供更多優惠、便捷的乘車選擇。

乘客轉乘其中13條以馬鞍山或濱景花園為總站的路綫，可享有「補差價」的優惠，總車資為兩程應付車費中較高的一程，若第二程車費低於或等於第一程車費，可享免費轉乘優惠；而轉乘299X綫往來樟木頭至西貢的乘客，亦享有劃一4.2元轉乘優惠。

九巴亦將大涌橋路「濱景花園」巴士站及「新界鄉議局大樓」巴士站升級為「石門轉車站」，並編上月台編號及貼上指示，往市區及荃灣方向的月台為S1至S5，往馬鞍山及西貢方向的月台則為N1及N2，讓乘客更容易識別各路綫位置，手機應用程式App1933亦會顯示相關月台編號。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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