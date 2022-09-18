第一屆亞洲清酒大賞 島根縣台雲獲年度最佳清酒

▲ 沒料到一個台灣人，竟然可以釀造出一枝擊敗其他日本人釀造的清酒。

清酒是否只有大吟釀？純米大吟釀是否就是最好、最高級？和葡萄酒一樣，無論是大吟釀、純米、本釀造，都只是清酒的風格而已，各有所長，最重要是飲家找到自己所愛的品牌，找到自己喜歡的風味。

第一屆亞洲清酒大賞剛揭盅，大賞聯席主席亦是「酒武士」的Micky（陳銘基），就是希望匯聚在港不同國籍（中、日、韓、港、意等）的評審（32位），包括著名的清酒老師松崎晴雄及酒藏藏主市島健二，讓日本酒造能夠更了解亞洲人的風味。

▲ 亞洲清酒大賞聯席主席Micky說坊間賣的清酒，許多時候是純米大吟釀的天下，認為代表高級，但其實清酒其他風格，也有許多優質的選擇。圖為他與9枝Champion合照。（攝影：湯致遠）

一些數字：437枝參賽清酒來自42個縣，經過4個回合2日的篩選，結果有175枝酒獲獎（只容許參賽的40%清酒獲獎）。9個類別中，金獎有32枝、銀獎64枝、銅獎79枝，而最後每一個類別都有一枝Champion（冠軍），而從冠軍之中，再揀出Sake of the Year。Micky表示，不一定昂貴就會獲獎，有些賣幾萬蚊的清酒，也只得銀獎，盲評就是最公道。

有別於一般的清酒比賽只用吟釀及大吟釀等去分類，今次大賞更在純米、吟釀或大吟釀、純米吟釀或純米大吟釀的類別中，細分為淡麗（輕盈清爽）與濃醇（薰香濃郁），讓一般人只是看分類，也知道這清酒的大概風味及口感，而不會弄錯。就讓Micky解構一下今次獲獎的9枝Champion。

１。純米大吟釀／純米吟釀（薰香濃郁）冠軍／年度最佳清酒

台雲。山廢。純米吟釀：這年度清酒大獎得主可以說是一個傳奇。一個台灣人陳韋仁，在日本酒造學藝十多年，曾以台中食用米拜託日本的酒造釀成清酒「台中六十五」，但Micky覺得餘韻苦味較強。去年是第一年造酒，one-man band借人家島根縣的酒造釀製，竟然獲得不少獎項，甚至在今次超越同樣獲得金獎的獺祭新生23而獲得Champion，而陳韋仁曾在Dassai學藝，可以說超越了師傅了。

這用山廢（即省去手工搗米的費力山卸工序）造法的純米吟釀，有不少umami旨味，據Micky解釋就是豉油、乾冬菇、瑤柱等鮮味。

▲ 台雲。山廢。純米吟釀（$478，福庫）（攝影：湯致遠）

２。純米大吟釀／純米吟釀（輕盈清爽）冠軍

六根。サファイア。純米吟釀：來自較冷的青森縣的六根，這純米吟釀果香吸引，有輕柔清爽的感覺，順滑俐落，平衡感好。

▲ 六根。サファイア。純米吟釀（$378，福庫）（攝影：湯致遠）

３。大吟釀／吟釀（輕盈清爽）冠軍

金鶴。大吟釀：來自新潟縣的金鶴，有典型的大吟釀香氣，後段清爽平衡，喝得舒服，不會太膩。

▲ 金鶴。大吟釀（$499，一合）（攝影：湯致遠）

４。大吟釀／吟釀（薰香濃郁）冠軍

東洋美人。地帆紅。大吟釀：山口縣的東洋美人曾經差點接近結業邊緣，得到十四代襄助，重新振作起來，因此有十四代的風味，也曾打造向十四代致敬的清酒。

這枝地帆紅經過一年熟成，味道更濃郁，雜質減少，富有熱帶水果如菠蘿及香蕉等風味。

▲ 東洋美人。地帆紅。大吟釀（$550，1.8L，和酒万博）（攝影：湯致遠）

５。本釀造冠軍

蒼田。本釀造：Micky表示，相較純米大吟釀，本釀造在香港一點也不流行。但是他覺得在熱辣辣的大熱天時，不會拿枝82年Lafite來飲，寧願喝杯有氣的Prosecco更加實際。清酒中的本釀造，就是簡單直接，清爽、舒服、易入口，不是有果味、香氣的風格，這福岡縣的出品，有少許umami，相對有少許辛口。

▲ 蒼田。本釀造（攝影：湯致遠）

６。純米（旨味濃醇）冠軍

奧播磨。山廢。純米。山田錦。八割磨き：這枝來自兵庫縣的奧播磨，經過兩年刻意熟成，色澤較黃，而用山廢釀造，旨味較多（如芝士、麵豉），酸度亦高，味道濃郁強烈但平衡。

▲ 奧播磨。山廢。純米。山田錦。八割磨き（$250，Sakemoto）（攝影：湯致遠）

７。純米（輕盈清爽）冠軍

一步己。純米原酒：純米的淡麗風格，可以很輕柔，有少許umami風味，可以熱飲或凍飲，變化很大。

這福島縣的一步己，屬於沒有加水去降低酒精度的原酒，酒精度16%，保留發酵後的原始味道，亦不失米味，後段清純不會太濃郁。

▲ 一步己。純米原酒（$238，真澄酒窖亞洲）（何小雲攝）

８。氣泡酒冠軍

SAKE HUNDRED。白奏：Micky說昔日清酒的氣泡酒，許多時候是將二氧化碳打入清酒中，但近年許多都用香檳的釀製方法，二次發酵，轉瓶除渣，令氣泡更綿密、酸度清爽，與汽水的風味差好遠。

像來自東京的SAKE HUNDRED是一個清酒項目，邀請不同的酒藏釀製清酒，今次共有4枝酒參賽，3枝得金奬、1枝銀獎，2枝得Champion，可以說成績驕人。這由熊本縣的河津酒造釀造的白奏氣泡酒，氣泡細緻綿密creamy，有清爽的白桃及梨等水果風味，酸度不高。

９。生酒冠軍

SAKE HUNDRED。天雨：生酒是完全未經巴氏殺菌的清酒，Micky說生酒比較少出現在清酒比賽中，因為運輸過程要求嚴謹，才能確保酒質保持。「我們第一天試酒時，拿出來15分鐘試，都是覺得太凍，最後第二天要在室溫放30-45分鐘才成。」他指生酒雖然最好在0度或以下儲存，但飲用時最好回暖到14-15度才喝，才能品嘗到生酒的風味。

SAKE HUNDRED的天雨是由山形縣的奧羽自慢釀製，擁有生酒的爆發力，除了少許米味外，平衡佳，不甜膩。

▲ （左）SAKE HUNDRED。白奏及（右）SAKE HUNDRED。天雨（攝影：湯致遠）

同場加映：清酒風格你要識

不要說淡麗及濃醇，除了氣泡酒及生酒大家已懂一二外，吟釀與大吟釀、純米與本釀造又有甚麼分別呢？

純米酒就是指原材料有米及米麴，而本釀造就是除了這些外，再加了蒸餾酒精。純米酒可以再分為純米吟釀及純米大吟釀，而本釀造亦可分為吟釀及大吟釀。

吟釀及大吟釀的分別在於精米度，即是將米的外層磨去多少。吟釀的精米度是60%以下，而大吟釀是50%以下，因此難怪大家覺得大吟釀最矜貴了。

Info

Sakemoto，電話：5918 8308

和酒万博，電話：9072 1655

真澄酒窖亞洲，電話：6214 8376

福庫，電話：2338 9983

一合，電話：9858 1331