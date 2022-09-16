平治93萬豪華電動7人車　Mercedes-EQ EQV 300 Long

▲ 平治豪華電動7人車Mercedes-EQ EQV 300 Long。

平治當年將7人MPV型號V260引進香港，其銷售成績也許不似廠方預期，卻為香港的豪華MPV市場帶來一點新氣象，不再是一面倒地由豐田Alphard和Vellfire壟斷。

如今，屬V-Class電動版的EQV 300亦已到港，在暫時仍然沒有同級對手的情況下，好賣與否，就全看自己實力。

▲ EQV 300為一部電動MPV，暫時仍然沒有同級對手。

▲ EQV 300備有Long和Extra Long兩款，後者輪軸距更長，行李箱容量也更大。

續航力偏短

EQV 300基本規格是這樣的：配用100kW鋰離子電池組，可用容量為90kWh，最大馬力204hp，峰值扭力37.32kgm，以單速自動波箱配合前置單摩打，用WLTP模式計算，每次完全充電後的最大行駛距離是378公里，在電力耗盡時，假若用110kW直流電作快速充電的話，由10%回充至80%電量大約需要45分鐘。

▲ 充電位置安裝於車頭泵把側面，意味着在停車場充電時，必須以「頭入」方式停泊。

▲ EQV 300起用前輪驅動方式，電路不少部件都安排於前頭位置。

從以上文字可以看得出，EQV 300在香港使用沒有問題，用於那些機場接送客運用車，每跑完兩、三轉行程，司機便找個地點等候下個「柯打」順道充電。

可是，待日後中、港兩地完全恢復通關後，EQV 300卻未必是一部適合穿州過省地跑長途的車輛，畢竟每次充電後的行程不太長，充電效率亦一般，駕駛者要預留更多時間來補充電量，大大拖慢行車時間。

▲ 盡管平治同時也有推出輕型客貨車Vito，不過EQV 300的錶板設計卻完全沒有任何貨Van味道。

超大乘坐空間

與電油版V260一樣，EQV 300備有Long和Extra Long兩種選擇，後者的輪軸距額外增加了230mm，車廂空間更充足，行李箱容量也更大。

這次試駕的屬前者，雖然輪軸距較短，但因為中排座椅起用了倒置式安裝，跟後排兩張Captain Seat之間形成非常闊落的腳位空間，EQV 300的座椅安裝有着多種變化，只是每次作大改動時，也要回廠由技術員拆裝和重新接駁兩張Captain Seat的電綫，所以也說不上非常方便。

▲ 假若中排座沒有坐人的話，這兩張Captain Seat的乘客腳位應可以無限延伸。

▲ 由於與中排座椅「背靠背」地安裝，大大限制了前排座椅位置的調校空間。

EQV 300於高速行車時的駕駛感和乘坐感，屬百份百歐洲派，在路面狀況理想的公路和山路都有着極高穩定性。

它的最大弱點，在於處理細碎凹凸路面時，懸掛調校不及豐田Alphard和Vellfire細緻，畢竟EQV 300的底盤和車體結構有着平治Vito輕型客貨車成分，吸震反應相對粗糙。

另外，在改用全電力驅動後，EQV 300 Long的車身淨重達2,660公斤，電動車上常見的加速爽快感，在EQV 300身上可謂全不明顯。

▲ 中控台液晶屏幕，操控簡易方便，同時亦可將耗電狀態告知駕駛者。

▲ 超大面積的天窗，令本來已經非常闊落的車廂，變得更具開揚感。

規格表

售價：$933,000起（一換一計劃）

車型：5門7座位電動MPV

電池：100kWh鋰離子

可用容量：90kWh

最大馬力：204hp

峰值扭力：37.32kgm

驅動形式：前置單摩打，單速自排

懸掛：前~麥花臣/後~半拖曳臂

制動：前/後~通風碟

車身長X闊X高：5,140 X 1,928 X 1,901mm

前/後輪軸距：3,200mm

車輛淨重：2,660kg

輪胎：前/後~ 245 / 55R17

行李廂容量：1,030L

0-100km/h加速：12.1秒

極速：160km/h

最高續航距離：378km（WLTP）

110kW DC快速充電時間：約45分鐘（10-80%）

11kW AC充電時間：約10小時

平均耗電量：25.6kWh / 100km

查詢：仁孚行（2895 7288）