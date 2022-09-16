 【好去處】南豐集團x DBS「廚餘明天等於零」週末市集 限定「環保咖啡渣種植套裝」

南豐集團將與香港星展銀行合作推廣「食物零浪費」概念及實踐，9月17日起一連兩個週末，於南豐紗廠舉行「廚餘明天等於零」週末市集。市集限定「環保咖啡渣種植套裝」展示由餐桌、到廚餘回收、升級再造種植套裝、至餐桌的零浪費概念，期望與大眾共同探索廚餘升級再造的可能性，實踐綠色生活，應對氣候變化。

「廚餘明天等於零」週末市集內容包括：邀請8個實踐食物零浪費的社企及慈善機構，開設攤位售賣以廚餘升級再造以及在家種植的產品，並舉辦工作坊讓大家體驗廚餘循環再造的過程。

完成攤位任務並集齊所需的「環保足印」，可以免費換取環保咖啡渣種植套裝一份，利用廚餘製成的肥料種植紫白菜，開展在家種植食物旅程。

介紹南豐集團及香港星展銀行為實踐「食物零浪費」所推行的工作，鼓勵大眾身體力行惜食，減少食物浪費。

「世界之約 x DBS：廚餘明天等於零」​ 週末市集 日期：9月17及18日，24及25日（星期六、日）​ 時間：中午12時 – 下午6時 地址：荃灣南豐紗廠一樓​

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