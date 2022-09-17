【好去處】一田秋日BB展eShop率先開賣　近千款用品食品低至3折

一田BB展將於9月20至10月5日舉行，全新eShop率先由即日起至9月19日開賣，精選近千款BB用品及媽媽備孕期必備用品，並有多款專為BB而設的加固工具及營養食品，貨品低至3折。

新登場貨品如有專為BB外出而設的Babyzen YOYO²手推車，座墊採用加厚設計，貼合BB身形，透氣設計更舒適，亦可配合不同成長階段而加入或轉換配件，如將初生提籃轉換成座椅布件等。加上手推車輕盈方便摺合，無論搭車或外出購物都適合。手推車套裝原價$4,300起，現特價$3,870起。

另一精選貨品Minimoto優質船木嬰兒床，設有兩段高度調校，因應BB成長速度調校床板位置，門欄設有防咬膠邊，有白色或木色選擇，原價$2,399，現特價$1,919，送竹纖維尿墊一張。

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：一田秋日BB展開鑼eShop率先賣 近千款用品食品低至3折優惠（收費文章）】

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