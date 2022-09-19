英鎊兌港元低見8.9 受壓因加息幅度現分歧 英倫銀行被歐美央行後來居上

英鎊兌美元上周跌穿 1.15 水平，兌港元更低見8.909。華僑永亨銀行經濟師姜靜指出，市場靜候本周美聯儲以及英國央行的議息結果，加息步伐的分歧或再為英鎊帶來壓力。

DWS英國經濟學家Kathrin Löhken表示，英倫銀行（BoE）被後來居上，雖然英國在2021年12月成為首個結束超低利率政策的主要央行，但美聯儲及歐洲央行（ECB）目前似乎正在超越英倫銀行。美聯儲和歐央行已同時大幅收緊貨幣政策，各自大幅加息75個基點。另一方面，英倫銀行此前一直只敢加息25基點，僅8月份敢再跨出一步、加息50基點。

英倫銀行原本於上周議息，但因英女王逝世而延至本周四。Kathrin Löhken指，強勁的通脹動態，包括能源和食品在內的核心利率以及強勁的工資增長，都支持英倫銀行採取積極的加息步伐，即將利率上調75個基點至2.5%。

他認為，英國目前已經可以看到工資價格螺旋式上淨的跡象，另一方面，英倫銀行最新預計英國將出現深度和長期的衰退，甚至在後年也會出現負增長。雖然新首相卓慧思公佈的凍結能源價格計劃，將令經濟衰退比之前想像的溫和，而能源價格上限亦確保了較低的通脹率，短期內減輕了央行的壓力。然而，從中長期來看，通脹更有可能受到財政需求穩定的推動。

這些背景已為英倫銀行在9月再加息50基點提供了空間，這在當前的國際環境下，加息50基點是溫和的。長期來看，刺激需求的財政措施將確保加息周期比預期更為明顯。

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