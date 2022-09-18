【消費優惠】嘉里酒店推日式下午茶　送HABA價值$2,285美容禮品及療程

夏末秋至，香港嘉里酒店與日本北海道護膚品牌HABA攜手合作，推出「初秋·北海道美肌」下午茶，由即日至10月31日於酒店大堂茶座供應。

HABA源自以壯麗自然景觀及精緻佳餚而聞名的北海道，多年來一直堅持「無添加主義」，所有產品均於其「花園工廠」無菌生產，成分安全優質。品牌宗旨致力提升肌膚的自癒能力，主張由內而外綻放美麗，王牌系列有高純度鯊烯美肌產品。

下午茶由酒店行政總廚Michael Clinton及行政糕餅總廚Jerome Husson設計，以北海道時令高級食材入饌，設計一系列富有和式風味的精緻鹹甜美點，包括清爽開胃的柚子醋醃北海道帶子及魚子醬，配以酸瓜柳伴香葱及柚子珍珠；入口即溶的香炸霜降和牛，則搭配芥辣蛋黃醬、香葱及炸蒜，香口美味。

其他鹹點還有矜貴的松茸黑松露日式雞肉茶碗蒸、香氣撲鼻的迷你北海道十勝豚肉丼配特製味噌醬，以及層次豐富的煙三文魚三文治。

甜點方面亦十分豐富，亮點包括參照HABA限量版鯊烯美肌清油（薰衣草香）主題粉紫色調的抹茶無花果撻，還有輕怡清新的柚子青蘋果蛋糕、光滑細膩的朱古力蕎麥茶蛋糕及香甜可口的法式栗子藍莓蛋糕。

當然不少得酒店自家焗製的英式鬆餅，特別加入檸檬口味，可配合法式果醬和忌廉，再呷一口薰衣草檸檬特飲，或升級加配的法國凱歌王牌香檳（$188/兩杯），令秋日的下午茶更加滋味難忘。

凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈HABA禮品換領券及護膚療程換領信乙張，憑換領券及換領信到HABA香港門市可換領以下禮品及療程（價值$2,285），當中包括鯊烯美肌清油II 4ml、G露水20ml、鯊烯洗髮露（薰衣草香）10ml、鯊烯護髮素（薰衣草香）10ml及全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊致面部護理乙次。禮品及護膚療程數量有限，先到先得，送完即止。

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香港嘉里酒店HABA「初秋 ·北海道美肌」下午茶

電話：2252 5237

價錢：周一至五2:30pm - 5:30pm $638/兩位用；周六、日及公眾假期1:30pm-4pm、4:15pm-6pm $668/兩位用（另加一），包括兩小時無限添飲咖啡或茶。

作者、責任編輯：招美寶

【原文：嘉里酒店推日式下午茶 送HABA價值$2,285美容禮品及療程（收費文章）】

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