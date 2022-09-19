股神巴菲特愛ETF 基金唱好主動投資 誰對誰錯？

近日通脹開始緩和，但仍保持高位，德意志資產管理（亞洲）有限公司（DWS）認為在高通脹的環境下投資策略應該採取主動管理，投資個股比追蹤指數更有保障，現時保本是當前形勢所需，所以股票仍是實現該目標首選。而「股神」巴菲特則認為，購買ETF例如標普500指數基金等被動管理較穩妥，既低成本，又可以通過持續長綫投資獲得扣除通脹後可觀的平均回報。

什麽是主動投資、被動投資？

主動投資是指通過自己的能力判斷和研究，選擇正確的股票和市場投資時機，構建自己的投資組合，跑贏大市，獲得超額回報的投資法。



被動投資是指投資者不需要自己花時間研究和管理，只需支付低廉的費用，直接選擇買入股票指數，並且長期持有來實現逐步積累財富的目標。投資組合收益的所有浮動跟隨大盤指數，市場向好時就回報高，市場低迷就獲少回報。這種投資法也稱為「懶人投資法」。

兩種投資法的利弊



主動投資優缺點：如果是擅長構建投資組合、能精准把握時機的投資者而言，這無疑是一種能獲得超額回報的好方式，但根據歷史來看，長期而言，能夠保持創造高於市場收益的投資者仍屬少數，是一種較高難度的投資手法。



被動投資優點：

1.被動投資相對而言更「佛系」，投資者自身不需要擁有強大的投資組合管理技巧，亦無需用高價錢聘請專業人士幫助管理，只需要支付低廉的費用，就可以購買既廣泛又分散的投資組合。

2.被動投資可獲得較穩定的回報，不會像投資股票一樣大起大落，並且根據歷史數據，長期而言，被動投資的表現會優於主動投資。

3.由於被動投資是購買涉及範圍較廣泛的資產，而不是投資於單一的股票，一定程度上能降低風險。

被動投資缺點：

1.收益跟隨市場表現，在市場蕭條時，可獲收益可能不樂觀。

2.由於被動投資的目標是匹配市場平均水平，所以可能無法獲得高於市場的回報。

4項因素決定適合自己的投資方式

其實沒有對與錯，主動式基金與ETF各擅勝場，關鍵在於哪種方式較適合自己，以下有4項因素助你選擇投資方式。



1.投資能力

如果有能力研究和精准地投資優質的股票並且能在正確的時間交易，那更適合主動型投資，可以幫助獲得超額的市場收益。而相反自己沒有足夠的能力識別市場中的優質資產或欠缺投資組合管理技巧，那就更適合選擇被動型投資。



2.能付出的投資成本

被動型投資成本會相對較低，如ETF及指數基金等，而主動型一般有較高的收費，交易次數的增加都會令交易成本提高。



3.投資目標

自己的投資目標對選擇哪一種方式也非常重要，視乎計劃持有的時間長短以及投資的目的。如果是打算投資一個持有時間較長的退休帳戶，那就更適合選擇被動型投資，既可以節省交易成本，也可以一定程度上保本。



4.可承擔的風險

其中投資者本身可承受的風險也是重要的決定因素，如果可以承受不斷高低起伏的股票波動，就較適合選擇主動型投資。若對頻繁的波動非常懼怕，希望有平淡穩定的回報，就是和選擇被動型投資。



責任編輯：梁政琪

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