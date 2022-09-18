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【好去處】Q posket人氣動漫現身如心廣場　設SPY X FAMILY咒術迴戰打卡位

精明消費 15:00 2022/09/18

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即日起至9月28日，荃灣如心廣場將特別舉辦《如心廣場X Q posket Wonderland》主題活動，讓大家瞬間置身動漫世界。活動有多位Q posket的最新人氣角色模型登場，高達1.5米，包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的角色安妮亞、黃昏及約兒；《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；《迪士尼》小魚仙，以及《百變小櫻Clear咭》的主角木之本櫻。

場內更設有期間限定店，出售多款最新Q posket產品，包括全新登場的《SPY X FAMILY》系列及人氣動漫《咒術迴戰》系列產品。消費滿指定金額，即可加$50換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品。現場特設秋日限定市集，有應節禮品、茶葉及美酒等讓大家盡情購物，消費更可換領Q posket公仔模型一盒。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：Q posket人氣動漫現身如心廣場 SPY X FAMILY咒術迴戰打卡位

美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股，即睇【ET財智Talk】

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