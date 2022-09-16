慶祝進軍錶壇 20周年　Louis Vuitton神還原Tambour Twenty

印度《僧祇律》記載：「剎那者為一念，二十念為一瞬，二十瞬為一彈指，二十彈指為一羅預，二十羅預為一須臾，一日一夜為三十須臾。」20年前，Louis Vuitton一念之間決定進軍錶界，橫空推出Tambour腕錶，更以此為原點，多年來推出不同變種設計，終在世界錶壇佔一席位。今年，品牌以Tambour Twenty來為20年間的演變下一註腳。

▲ Tambour Twenty腕錶：錶徑41.5毫米，精鋼錶殼，啡色太陽放射紋錶盤，搭載自家製LV 277自動上鏈機芯，動力儲存50小時，防水約100米，深啡色鱷魚皮帶，限量200枚，並附以帆布打造的迷你行李箱。（$135,000）

在短短20年，Louis Vuitton以Tambour系列得以在鐘錶界佔一席位，只因這些年來看到這潮流界一哥並非以玩票性質來踏足錶壇。

無論男女裝、雙時區、為潛水而設，甚至配備飛行陀飛輪和三問裝置的複雜機芯款式，品牌開設的製錶工場La Fabrique du Temps 均能一一駕馭，今年為20周年誌慶推出全新獨家紀念腕錶Tambour Twenty，向原創經典時計Tambour致敬。

▲ 採用啡色太陽放射紋錶盤，配上源自計時碼表的黃色長指針，向傳統皮革製作所用的針綫致敬

▲ 精鋼錶殼上重現2002年型號的設計，刻上「Louis Vuitton」12個字母代表數字和刻度。

回到20年前

Tambour 法文意思為鼓，是品牌因錶殼的設計如像鼓形而取名。錶匠在Tambour Twenty 錶徑41.5毫米的錶殼上可找到其特深的斜邊外型，堅固耐用，更以「Louis Vuitton」12個字母來代表數字和刻度，重現2002年的設計。是次珍藏版腕錶採用啡色太陽放射紋錶盤，配上源自計時碼錶的黃色長指針，是品牌向旗下傳統皮革製作所用的針綫致敬。

腕錶亦保留兩個小錶盤的設計，並搭載源自首枚經典自動計時碼錶Zenith El Primero的LV277高擺頻機芯，機芯配備22K玫瑰金擺陀，可精準計時至十分之一秒。全球限量生產200枚，錶背刻有獨特編號，更附以帆布打造的迷你行李箱。

▲ 透過防反光塗層藍寶石水晶玻璃，可看到22K玫瑰金擺陀的LV277機芯。

▲ 品牌誠邀知性型男畢列谷巴（Bradley Cooper）為20周年特別版加持。

跳時世界和量子宇宙

而5年前，品牌推出神秘吉祥物Vivienne，更一度在Tambour Spin Time Air Vivienne腕錶上出現。今年她又再度回歸，以Tambour Slim Vivienne跳時腕錶的錶面活靈活現，為此官方更在鑲鑽錶盤大玩不同經典裝飾物料，例如砂金石、貝母和來自巴基斯坦的新發現寶石矽卡岩。

這種又名山南的矽卡岩的寶石，由於含有鉻元素而呈現迷人的深綠色，寶石在地底深處歷經數百萬年才形成紋理細緻的質感。每種裝飾寶石也經過精挑細選，以充份反映Vivienne身處的奇幻國度。

▲ Tambour Slim Vivienne Jumping Hours系列賭場版本腕錶：錶徑38毫米，綴鑽石、沙弗萊石和紅寶石18K黃金錶殼，綴白鑽和沙弗萊石的矽卡岩錶盤，搭載自家製LV180自動上鏈機芯，動力儲存42小時，防水約50米，亮面綠色短吻鱷魚皮錶帶。（價格待定）

▲ Tambour Slim Vivienne Jumping Hours系列占卜師版本腕錶：錶徑38毫米，綴鑽石18K玫瑰金錶殼，綴黑、白鑽的砂金石錶盤，搭載自家製LV180自動上鏈機芯，動力儲存42小時，防水約50米，亮面藍色短吻鱷魚皮錶帶。（價格待定）

值得一提，Tambour Spin Time 系列今年也推出全新 Air Quantum款式，以深海生物的生物發光特點作靈感，糅合製錶藝術與微電子科學，利用12顆微細的LED燈從內部照亮Spin Time的時間顯示組件，巧妙之處是在錶殼凸緣底下巧妙藏著由12盞LED燈組成的電子環圈，每盞燈負責照亮一個小時方塊，此小巧的LED燈發光系統也極為節能，如果每天啟動6至7次，只需3年才更換電池一次。

▲ 為了向傳統製錶工藝致敬，錶盤亦採用傳統高級鐘錶的裝飾技巧，中央部分添上平行的日內瓦波紋，而下方的錶面則飾以珍珠紋。

▲ Tambour Spin Time 系列Air Quantum 腕錶：錶徑42.5毫米，黑色DLC塗層鈦金屬錶殼，SLN處理錶盤及指針，搭載自家製LV68自動上鏈機芯，動力儲存35小時，防水約50米，橡膠及短吻鱷魚皮混合錶帶。（$700,000）

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