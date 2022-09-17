【好去處】灣仔全新日系酒店　入住東瀛風榻榻米客房「思鄉」

疫情以來，相信港人最掛念去日本旅行，雖然現時已有日本旅行團可以「回鄉」，但始終未能自由行，回港酒店檢疫限制，大費周章讓人卻步。想重拾住日式旅館風情，灣仔新開業的明怡美憬閣精選酒店（AKI Hong Kong-MGallery），絕對讓住客有回到日本的幻覺。

灣仔和風新酒店

明怡美憬閣屬法國雅高集團旗下，繼東涌的銀樾美憬閣後，香港的第二間美憬閣品牌系列。兩間酒店定位完全不同，銀樾美憬閣走高級熱帶度假村路綫，明怡美憬閣則大玩日本風情，由設計、房型及餐飲等，都帶有都市時尚精品酒店格調。酒店名「AKI」解作「晶瑩剔透的水晶」，喻意酒店的玻璃外牆閃閃發亮。

酒店位於灣仔鬧市之中的單幢大樓，門面以岩石及木材建成，感覺較為低調，不易察覺是酒店。大堂設於3樓，樓底特高，旁邊還有一個小小的傳統日式庭園，在登記入住時可感受到陣陣禪意。另一邊則有共享辦公室的長桌空間，亦有個小小的大堂酒廊，供應健康輕食及果汁。

日式榻榻米上入眠

酒店有173間客房，共有3種房型及不同景觀，設計走現代簡約美學風，主要以木材及柔和的米白色作主調，加上全落地玻璃設計引入天然光，雖然望出去以商廈樓景為主，但感覺仍然開揚光猛。最值得一住是20間榻榻米房，雖然只得215呎，房門後營造出一個讓人懷念的小小日式玄關，更有日本常見的趟門可開關，似模似樣。

房間的間隔很特別，三面牆身均為玻璃窗，可享有270度灣仔景觀，高層還有少少海景觀賞。中間是開放式的雙人洗面台及浴廁，圍繞窗邊為一條U形榻榻米通道，但闊度僅足一個人通過，似打卡位多於實際作用。睡床則設有房間盡頭，日式床墊鋪在榻榻米上，加上窗簾及屏風，真的甚有旅館感覺。

其他房型還有最基本的高級客房，面積由172呎起，角落房間景致開揚。豪華特大客房最大，King Bed之外還有梳化，更設有浴缸可以來個偽溫泉體驗。配備平板電腦控制面板，住客可自行調校窗簾和溫度，離開房間後，智能系統將會自動關上窗簾並關閉空調以節省能源。沐浴用品用上可生物降解材料瓶的（MALIN+GOETZ）品牌，還有日本旅館必備的的自動式馬桶，細節位亦有重視。

頂樓酒吧嘗日威

位於25樓頂層的Uncle Ming's威士忌酒吧，更是城中最新Happy Hour熱點。全玻璃幕牆打造一座懸浮在城市上空的光之屋，淺黃色的玻璃透入日光，很有氣氛。以香港最經典的摩天大樓、起伏山巒和優美海港為背景，帶來驚喜的威士忌品鑑體驗。

供應80多款國際佳釀，當中包括日本威士忌及稀有的單一麥芽威士忌，還有清酒、優質葡萄酒和香檳等。還有品酒師駐場提供品酒指導服務，一次過試不同酒廠、產地或年份的Whisky Flight，細味箇中酒香。獨立貴賓房設有私人酒窖，可供客人存放珍愛美酒。

雖然泳池欠奉，但亦有一個24小時健身室，可以在高空看海景做運動。位於灣仔中心區，步行前往地鐵站也方便，附近亦有不少餐廳及便利店。即日起至10月2日，酒店推出「酒進AKI和風住宿體驗」住宿優惠，每晚$1,850起，包雙人半自助早餐、雙人自選8道菜西班牙小食晚餐、品嘗3款清酒體驗外，入住更會送上一瓶迷你威士忌、朱古力及馬卡龍，以及新鮮冷壓果汁作迎賓禮物。未有機會去日本，在這兒Staycation吊吊癮也不錯。

日式小吃創意餐廳

酒店餐廳TANGRAM佔整個樓層，靈感來自益智遊戲「七巧板」，由行政總廚Keith Chan主理。有西餐背景的他，在日間供應特色互動早餐和午餐便當，每個便當組合包括3款美食，並會不定時轉換，例如西式便當包括生牛肉沙律、紅鯛配西班牙香腸醬，以及炸意大利青瓜條配芝士；亞洲風味則包括川味雞肉配玉竹沙葛伴沙律、海鮮燴飯配蜜烤時蔬，以及韓式烤牛肉配韓式小菜和蒸糙米。

晚膳時段並非近年流行的廚師發辦，反而以小吃作為主打，環球美食包括融合西班牙及日本元素的和風小食（Japas），配多款日式清酒享用。特別推介包括松露多士配意大利風乾火腿和鵪鶉蛋、意式炸飯球配鴨肝醬及主廚自創的龍蝦腸粉等菜式，如居酒屋般氣氛熱鬧。

香港明怡美憬閣精選酒店

地址：灣仔謝斐道239號

房價：經典房每晚$965起

電話：2121 5888

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作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：灣仔全新日系酒店 入住東瀛風榻榻米客房（收費文章）】

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