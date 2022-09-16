數碼轉型始於資源整合 大昌行善用ERP系統提升營運

善用科技推動數碼轉型，是現今企業成功的不二法門，然而如何起步往往知而行難。所謂萬丈高樓平地起，企業特別是大型集團應先理清企業內部的資源，了解自身已擁有的基礎，方可進一步討論數碼轉型。

數碼轉型的第一步，很多時候在於提升企業營運效率，充份運用已有的資源，這便需要完善資源計劃（ERP），從而提升財務、供應鏈、倉存等營運流程，提高資訊透明度，掌握全面的數據及洞察力，統一各個部門之間的協作。

業務整合成發展基石

部署ERP系統似乎是老生常談，然而系統能否有效、靈活管理業務，保持競爭力卻是一大學問。近年來，許多遇上數據孤島問題的企業，均希望應用科技協調、可視化儀表板了解跨部門的運作，促進公司整體的營運一致性。管理團隊更可全面了解公司的業務狀態，運用實時的資訊作出對應的商業決策。

Microsoft香港自2017年起協助大昌行推動數碼轉型，為他們旗下的電器總部和太平洋行（Gilman Group）部署Microsoft Dynamics 365 ERP系統，簡化業務操作系統。配合Microsoft其他應用程式如 Microsoft Teams及Power BI，Dynamics 365可協調過往部門之間互不兼容的獨立ERP系統，提升集團內部的營運效率。

工作場所及供應鏈無紙化

現時，大昌行團隊亦逐漸整合工作場所，方便員工混合辦公。在日常行政廣泛應用Microsoft 365作為綜合平台，讓員工能夠隨時隨地透過該平台存取任何所需文件，例如有關銷售操作、訂單、交貨狀態、售後服務與客戶關係管理、庫存和維護狀態的資訊等，提高營運效率和靈活性，實現現代工作場所及無紙化供應鏈。大昌行電器總部及太平洋行首先部署Dynamics 365把工作完全數碼化，並加快訂購流程，實現與倉庫數據的即時同步，將所有數據和資訊都直接連接財務部門，為電器總部、太平洋行財務部的業務運作整合奠定基礎。大昌行更計劃把解決方案應用擴展到其他營運部門，進一步推動集團內的統一性。

運用數據分析協助管理層決策

隨著企業擴展，業務部門相應增加，此外企業之間的收購合併亦甚為常見，數據孤島的問題應運而生彼此的運作需要系統化的整合。另一方面，企業若只依賴過時管理系統，管理層難以全面掌握各業務部門的狀況，決策難免有所偏差。因此，除ERP系統外，企業更需要能夠統一存取及分析數據的解決方案生態系統，為企業創造更多可能性。

雖然ERP解決方案傳統上專注於內部效率提升和B2B解決方案，惟大昌行團隊具備更前瞻的思維，積極完善新零售概念和B2C解決方案，由始而終以塑造更好客戶體驗為依歸。大昌行計劃繼續推進電器總部和太平洋行的整合，而兩個電子商務平台ahaa及Gilman.more將於本年內完成整合。管理層亦計劃借助人工智能和機器學習，連接Dynamics 365與數據湖，更全面了解和預測客戶需求。

香港企業不論大小均可參考大昌行的案例，從ERP整合資源開始，將數碼科技及業務營運融會貫通，實現更精巧的業務規劃，構建業務增長的良性循環，以應對當今瞬息萬變的經濟環境。Microsoft香港樂見更多企業善用科技提升營運效率，讓商界、員工、消費者以至香港社會獲益。



【作者簡介】許珮雯為Microsoft香港首席營運總監，管理公司整體的營運，包括業務營運、制定和推行市場營銷策略、以及推進各業務部門業務表現等。她曾於羅兵咸永道諮詢公司擔任管理顧問，主攻大數據和分析學。

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