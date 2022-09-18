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南區新酒店中菜館 嘗米芝蓮廚師粵菜

精明消費 10:00 2022/09/18

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疫情下香港人外遊數量大減，大家已習慣Staycation輕鬆下，新開張的酒店更是最佳選擇，不論選擇浪漫住宿、寵物假期，還是家庭出遊，留港度假的同時還可趁機品嘗酒店美食，黃竹坑的香港富麗敦海洋公園酒店的中菜館「玉」，便可嘗到米芝蓮廚師炮製的粵菜，絕對是個好選擇。

位於黃竹坑的香港富麗敦海洋公園酒店設有5間餐廳，當中4間已正式投入服務，訂座相對熱烈的有由米芝蓮星級大廚賴正成師傅掌舵的手工粵菜館「玉」。

曾於米芝蓮一星食府「粵」擔任行政總廚的賴師傅，入行超過30年，他曾多次在「美食之最大賞」獲得至高榮譽金獎。「玉」有不少賴師傅的招牌作，像2015年得獎菜式白翠紅玉藏珍地，將家常菜蒸肉餅變成華麗的分子料理。選用香港家豬梅頭肉製作成5cm厚的肉餅，以熱石鍋上枱，配肉餅的豉油則演繹成分子版本，以雞殼及火腿等熬煮的高湯製成放在肉餅上的啡色波波，吃時篤穿豉油波波，豉油被熱熨的石鍋燒熱、發出嗞嗞聲響，香氣撲鼻！肉餅底部被石鍋熨至微焦，上層則蒸到鬆化多汁，把平凡的家常餸升格。

要數登大雅之堂的粵菜，怎少得焗釀蟹蓋？餐廳以氣派十足的金色蟹形碟盛載，矜貴亮眼，將鮮甜的花蟹蟹肉、洋葱釀進蟹蓋，金黃芝士加上啖啖蟹肉絲，足料鮮甜，也是賴師傅好評之作。

可持續海鮮

海鮮也是強項，為配合酒店提倡的環保概念，也選用本地食材和可持續發展的環保海鮮，例如持續養殖鮑魚、持續養殖蝦，加上鄰近香港仔漁市場之便，不時都採用新鮮魚做主角。必吃招牌艇家魚湯，用上過百斤鱅魚（即大頭魚）加入薑、白胡椒、白菌熬兩至3小時，魚湯熬至奶白色，鮮味濃郁，完全掌握高檔粵菜的神髓。

這裏也是飲茶的好地方，餐廳擁有一望無際海景，飲茶勁chill。必試肉骨茶小籠包，這款點心新加坡富麗敦酒店同名中菜廳也有供應，這裏參照新加坡做法再改良，將肉骨茶製成皮凍連同豬肉包進小籠包皮裏，小籠包一咬爆出陣陣肉骨茶的藥材香，風味特別。

 

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地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店2樓

電話：2166 7488

營業時間：11:30am - 3pm、6pm - 10pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文︰黃竹坑新酒店中菜館 嘗米芝蓮廚師粵菜】（收費文章）

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