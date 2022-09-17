香印提子當造 尖沙咀酒店推香印下午茶

適逢香印提子當造期，尖沙咀凱悅酒店聯乘韓國農水產食品流通公社推出「韓國香印提子下午茶」（$518 /兩位，另加一，周一至周六供應），韓國農水產食品流通公社屬非營利性政府機構，主要推廣韓國農水產食品，提升國際市場地位，促進當地農業經濟。

下午茶的主角，是擁有頂級香印認證的韓國「姬香公主」香印提子，在韓國的三級制香印提子中排名最高，產自韓國最知名的香印產區慶尚北道。其種植過程嚴謹，農夫會將生長得不夠理想的提子剪去，集中所有養份予剩下的一束，令果實生長到理想的外形及獲得最大的營養。「姬香公主」香印提子賣相圓潤飽滿，香脆多汁，而且含糖量高，糖度可達到16°Bx或以上，每顆提子亦比一般提子重20%，約16克，份外香甜矜貴。

下午茶美點大部分以韓國「姬香公主」香印提子入饌，重點推介的韓國香印提子撻，底層的吉士醬富有提子清香，綴以粒粒香印提子，吸睛之餘亦非常美味。韓國香印提子奶凍，質感幼滑，奶凍帶有香印提子的清甜味道，甜而不膩。韓國香印提子杏仁果仁牛角包，注滿香印提子果肉的忌廉，入口輕柔，令人垂涎欲滴。

食客更可獨立品嘗冰凍韓國香印提子，細味提子的原有香甜滋味。其他甜點還有焦糖朱古力香梨蛋糕、栗子蓉榛子瑞士蛋糕卷及新鮮焗製的提子乾英式鬆餅。

鹹點亦不遑多讓，其中的鴨肝醬韓國香印提子檸檬醬配烤酸種包，便結合傳統法式鴨肝醬的風味及清新怡人的香印提子檸檬醬，味道誘人。其他鹹點還有珍寶啡菇撻配嫩菜苗及柑橘醃製三文魚配法式酸忌廉檸檬百里香軟包。飲品方面，食客可選清涼的香印提子梳打或香印提子蜜桃汁。

作者、責任編輯：招美寶

【原文︰尖沙咀凱悅推出韓國香印提子下午茶 品嘗果味鹹甜美食】（收費文章）

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