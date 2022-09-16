【好去處】M+慶祝開幕一周年推首個特別展　「草間彌生：一九四五年至今」門票10月13日起網上發售

視覺文化博物館M+宣布，將於今年11月12日推出首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，以慶祝開幕一周年。

展期將會至明年5月14日。此展覽將會是著名藝術家草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行最大型的回顧展，展出逾200件來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。

草間彌生聞名於運用南瓜、鏡面空間和波點等元素創作，更為了這次M+首個特別展覽帶來三組全新作品，並於博物館多個空間展出。訪客透過是次展覽將探索草間彌生的創作歷程，見證她如何透過色彩繽紛的藝術體現與人連結和療癒的力量。

M+會員及贊助人可於今年9月29日至10月12日優先預訂特別展覽門票，並享折扣優惠。標準門票及「草間彌生：一九四五年至今」門票將於2022年10月13日起於網上發售。標準門票成人收費120元，特別展覽成人門票240元。

博物館開幕後的首年入場費全免，M+籲公眾可把握最後機會，於今年11月11日或之前透過指定網上平台預約免費參觀M+各個展覽。

責任編輯：鄭樂怡

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