深水埗全新藝術酒吧Amuse 嘗以酒入饌 首推威士忌BBQ豬肋骨

近年深水埗成為文青打卡必去的熱點，除了有特色Cafe外，最近進駐該區的還有人氣酒吧Amuse。主打以酒入饌的自家手工製美食、深水埗限定雞尾酒，以及充滿藝術感的寫意環境，成為其中一個最潮最Chill的新聚腳點。

酒吧餐廳Amuse總店設於佐敦，早前於深水埗開設第二間店，主打一系列以酒做原材料的手工美食和不少特色雞尾酒。



店家向來支持本地藝術發展，深水埗店特意邀請香港陶藝家陳建業（Scott Chan）創作出一幅充滿藝術感的牆身，以一滴酒帶大家走進「酒後的奇妙世界」，同時亦是一大打卡點。

烹調中加入酒元素

這裏的招牌主打是多款以酒入饌的菜式，首推有威士忌BBQ豬肋骨（188元），秘製燒烤醬是以Jack Daniel's威士忌調製，酒精令豬肋條肉質變得腍滑，且完全吸收醬汁味道，帶有濃濃的大麥香氣及甜味，非常惹味。



而自家醃製德國鹹豬手（238元）的主角豬手，是先用多款蔬菜、香料及高湯，慢煮3小時令其腍滑入味，再用人手於豬皮上刺滿細孔並低溫冷藏。每當收到柯打後才以高溫烤焗至金黃，新鮮香脆，配上德國酸菜及自家調配的蜜糖芥末醬，可中和肉的油膩感。



佐酒菜之選就有炸啤酒魚柳薯條（148元），這道菜看似簡單卻講求大廚工夫，要於粉漿中加入適量的啤酒，當中的二氧化碳會令外皮篷鬆酥脆，同時保留魚肉的鮮嫩多汁。大廚特意選用較清爽不苦澀的啤酒來突出魚肉鮮甜味，達至外脆內嫩。

分店限定雞尾酒

酒品方面，駐場調酒師特別為分店研發出兩款深水埗限定特色雞尾酒，包括有賣相精緻的Dawn（98元），以氈酒為基礎，加上蛋酒、熱情果及西柚汁調成，質感厚重並帶奶油感，富層次且不甜膩。頂層配上麥芽糖裝飾，象徵破曉時的顏色及感覺，滿有詩意。

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Amuse

地址：深水埗九江街161C號地舖

電話：2652 2232

營業時間：周一至周五3pm -午夜12mn、周六及周日12nn -午夜12mn



作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：深水埗藝術感酒吧Amuse 嘗以酒入饌豬肋骨鹹豬手（收費文章）】

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