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內房專項貸僅2000億是杯水車薪 標普︰最壞情況要2萬億

個人增值 08:30 2022/09/16

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評級機構標普表示，中國樓市的下行已經演變為一場只有政府才能化解的信心危機。中央政府即將安排2,000億元人民幣的專項借款來解決停工問題，但據該行估計，內房行業需要的資金可能達到2萬億元人民幣。

內房資金金鏈的問題在近一年來愈見嚴峻，標普指出，粗略估計目前中國已有200萬套預售住宅面對停工，這給樓市信心造成了衝擊。如果銷售的下降導致更多開發商出險，情況會更加嚴峻。企業出險會導致更多預售樓盤停工，進一步打擊消費者信心。標普全球評級信用分析師陳令華認為，只有國家才能調動應對中國樓市下行所需的資金量，中國房地產行業要恢復正常，保交樓是必不可少的環節。

為此，中央政府即將安排2,000億元人民幣的專項借款來解決停工問題。但該行認為專項借款初期規模尚不足以解決問題，要保證開發商出險之後預售住宅能夠完工交付，全行業需要獲得7,000億至8,000億元人民幣的資金。在更嚴峻情形下，這一數字可能會達到1.8萬億至2萬億元人民幣。

化解樓市問題  事關社會穩定

該行還認為，化解樓市問題事關政府兩大目標——經濟及社會的穩定。樓市若持續下行，則有可能成為一個系統性的問題，打擊各資產類別、各行業消費者和投資者的信心。我們認為，要讓樓市回歸良性發展軌道，政府有一個重大問題需要解決，那就是如何確保預售住宅完成建設交付。

2,000億元專項借款畢竟是一個良好的開端，具有重要的信號意義。陳令華表示，專項借款措施的出台會向消費者和投資者表明，國家是願意拿出真金白銀來解決樓市問題的。

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