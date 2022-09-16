【MPF】強積金「保證基金」長期回報接近零 收費全行最高 究竟保證什麼？

在芸芸400多隻強積金（MPF）基金中，有20隻「保證基金」是奇特的存在，單看基金名稱並不知道它們「保證」什麼，看到它們長期接近零的回報率，更加令人疑惑它們「保證」的是什麼（是保證零回報嗎？）。再看開支比率，平均水平竟然是眾多MPF基金類別中最高的（是保證高收費嗎？）。

20隻MPF保證基金長期低回報

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其實上述資料很易找，可參考【化身強積金專家 只需用一個網站一張圖】

細看這20隻MPF保證基金，10年年率化回報最高的是1.59%，最差是負0.73%，都低於香港通脹長期平均水平（約1.8%至2%）。

這裡所指的回報，是扣除了基金開支後的數據，因此對於回報低的基金而言，開支水平變得很重要。但根據積金局的數據，在全部逾400隻MPF基金當中，基金開支比率最高的竟然是萬全的保證基金，達3.31%。若以基金類別來看，在6項基金類別當中，開支比率最高的也是「保證基金」，20隻保證基金平均開支比率達1.86%，甚至比「股票基金」類別的平均1.5%更高!

各MPF基金類別的開支比率

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為何保證基金的收費這麼高？因為它們較其他基金而言，多出了一項「保證費」。據積金局網站指，除收取基本收費外，保證人會就提供的保證收取保證費或儲備費。

那麼保證基金究竟保證什麼？一般包括本金保證或最低回報保證。以開支比率最高的萬全保證基金為例，據文件顯示，它是一隻有條件的保證回報基金，「當供款金額為港幣1,000元時，保證基金將按供款淨額，即港幣1,000元提供保證。」

但除了資本保證外，計劃書列出幾個例子，計劃成員分別可以有86.45元至1980.71元的收益。

不過積金局亦提醒，積金商一般是提供「有條件保證」，例如會有鎖定期，在鎖定期內，若計劃成員從保證基金中提取強積金，或僱主把所有僱員的強積金帳戶轉至另一強積金計劃，保證便會失效。

長期低回報、高收費，為何還有人選擇把錢放在保證基金？有業內人士指出，保證基金並非完全不可取，要視乎成員的個別情況，若果臨近退休，想鎖定MPF戶口內的回報，可以選擇放在保證基金，即使本身基金投資見紅，只要屆時附合鎖定期條件、或65歲後才提取，本金也有保證，這對於不想冒任何險、即使退休收成的打工仔而言，確是有一定吸引力。

但若果成員仍然年輕，即使懶理投資組合，也可優先選擇DIS基金（即俗稱懶人基金），而非條件複雜、彈性偏低的保證基金。

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