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【品味投資】香港蘇富比秋季拍賣會10月舉行　劉鑾雄珍藏「青花纏枝蓮紋梅瓶」　最高估價3,500萬元

個人增值 18:14 2022/09/15

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香港蘇富比將於10月舉行2022年秋季拍賣會 ，當中呈獻的拍品包括由吳權博士、劉鑾雄先生及何鴻卿爵士呈獻的頂尖中國藝術品珍藏。其中，吳權博士的珍藏之一「清乾隆御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」，估價為6,000萬至1.2億港元。而劉鑾雄和何鴻卿爵士亦有呈獻多件私人珍藏作拍賣。另外，拍賣會亦有拍賣邵維錫珍藏的明清玉器。

吳權博士專場將拍賣6件十八世紀作品

香港蘇富比指，是次拍賣會的領銜拍品為「清乾隆御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」，估價為6,000萬至1.2億港元，出自吳權博士珍藏，該專場拍賣精選6件十八世紀巧奪天工之作。而今個秋天續呈獻劉鑾雄私人收藏專場，嚴選珍瓷共11件，而何鴻卿爵士私人典藏，門類繁盛，由遠古到現代，見證中國歷史長河中的各個輝煌時刻。

對於領銜拍品 －吳權博士珍藏的「清乾隆御製洋彩紫紅錦地乾坤交泰轉旋瓶」，蘇富比指，此瓶原屬艾弗瑞．莫里森寶蓄，至1971年，吳權博士在佳士得莫里森專場中購下此瓶，往後續於吳家傳承，至今已逾半世紀。

同場拍賣邵維錫明清玉器收藏品

另外，蘇富比形容，劉鑾雄之名，在環宇收藏界中堪稱出類拔萃的標誌，常喚起關注與認同。早在探索旅程之初，劉氏已與中國藝術結緣，並在收藏和賞鑑過程中，鍛鍊得銳目利眼，成就後來拓展新域。其中，劉鑾雄呈獻的「明永樂青花纏枝蓮紋梅瓶」估價為2,500萬至3,500萬港元。 除此之外，亦會呈獻邵維錫收藏的明清玉器，其中「清乾隆 白玉鏤雕芭蕉仕女圖山子」拍品估價為70萬至90萬港元。

香港蘇富比2022年秋季拍賣會焦點拍品

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香港蘇富比2022年秋季拍賣會 
日期：10月8日 
拍賣專場：
何東 — 何鴻卿爵士私人珍藏．第一部分 | 晚間拍賣 

日期：10月9日 
拍賣專場：
藝萃流芳 — 吳權博士藏珍．第二部分 
皇苑蘊珍 — 劉鑾雄藏御瓷萃珍．第二部分 
何東 — 何鴻卿爵士私人珍藏．第一部分 | 日間拍賣 
中國藝術珍品 — 包括邵維錫藏中國玉雕 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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