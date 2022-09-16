債息倒掛點解咁得人驚？原來屬經濟衰退訊號

據彭博社報道，美國2年期及30年期國債孳息曲綫達本世紀最大倒掛水平，短期國債利率超過長期國債利率的情況，即「利率倒掛」也稱「孳息率曲綫倒掛」，這通常被視爲經濟衰退的信號。在中央銀行為了遏制通貨膨脹而不斷推進加息的背景下，經濟衰退的風險正在加強。

孳息率曲綫是什麽？

孳息率曲線是描述在某一時點上、一組相似的金融產品（通常是債券）的收益率與其存續期限之間數量關係的一條曲線。孳息率曲線圖中的縱軸代表收益率，橫軸代表到期期限。曲線的斜率是其中一項最能預測未來經濟增長、通脹及經濟衰退的指標。

一般而言，年期越長收益率就越高，即收益率的斜率為正值，曲綫從左到右向上傾斜，預示着通貨膨脹和經濟增長，這是健康的曲綫狀態。相反，當年期較短的收益率比長期的還要更高的時候，孳息率曲綫的斜率為負值，曲綫從左到右向下傾斜，也就是上面所說的「倒掛」狀態，這也是經濟衰退的預兆。

正常孳息率曲綫

「倒掛」的孳息率曲綫

現在美國國債的孳息曲線

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美國2年期國債孳息率高出30年期達35基點

據彭博社報道，在本周公佈的美國消費者價格通脹數據超出預期後，短期利率繼續攀升，之後升至本世紀未曾見過的水平。9月15日兩年期國債利率比30年期國債利率多達35基點，導致孳息率曲綫倒掛超過8月。

由於預期美聯儲將需要繼續迅速收緊政策以抑制通脹，兩年期國債利率本週飆升23個基點至3.79% ，同時30年期國債利率小幅上漲不到兩個基點，達至3.46%。

美國國債曲綫倒掛是受到廣泛關注的指標，許多人將其視為經濟陷入困境的潛在預兆。2-30年期之間的差距標誌著最長和最短的美國基準利率之間的差異，同時亦關注5-30年期和2-10年期的差異。其中10年期的國債利率幾乎沒有變化，為3.41%。

多個國家陷入利率倒掛

日經報道稱，進入8月後，在被稱為G10的10個主要國家之中，美國、英國、加拿大、瑞典、紐西蘭5國的2年債的利率超過了10年債利率。5國同時出現利率倒掛，是可通過QUICK追溯數據的2005年以來首次。即使是在次貸問題導致信用風險擴大的2007年5月，也僅僅是4國同時發生長短期利率倒掛。



利率的倒掛還波及歐洲，在英國，進口的能源的價格上漲，通貨膨脹率超過10％，因此英國的2年債利率進入8月後持續上升，創2008年以來新高的3%大關近在眼前。瑞典央行也提出了把現在0.75％的基準利率提高至接近2％的想法，長短利率倒掛的狀態將持續下去。

利率倒掛的現實影響

雖然加息可能是對抗通脹的武器，但也可能導致貸款成本增加，從而致經濟增長放緩。1955年以來，2年期和10年期美債孳息率曲線在每次衰退之前都會出現倒掛，經濟衰退大致發生在倒掛出現的6-24個月之後。在這段漫長的歲月長河里，美債孳息率只發出過一次錯誤的倒掛信號。



曲綫倒掛除了對經濟前景發出指引信號之外，還會對企業和消費者產生影響。當然短期利率上升時，銀行會提高貸款的基準利率，包括企業的貸款和信用卡的利息，從而導致企業和消費者的借貸成本提高。

責任編輯：梁政琪

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