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【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！

個人增值 18:50 2022/09/20

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美國8月通脹意外地高於市場預期，市場大大低估加息程度，加息1厘的預期急增，高盛料聯儲局未來兩次會議會加快加息，環球熊市預料持續，熊市隨時跌逾7成，投資者唯一應對方法是做定存？港股受內外夾擊持續尋底，恒指跌穿全年低位18235點機會極高？《ET財智Talk》請來滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文為你解構港股、美股及環球熊市自保法。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3356793

Time code

01：32 - 市場低估就通脹韌度

02：27 - 美國加息0.75厘或1厘已不是重點

02：43 - 美國最終加息多少才是重點

03：15 - 美國最終加息9厘？

04：48 - 美國核心通脹仍上升

06：39 - 美國國債孳息曲線向下    反映衰退將至

07：35 - 市場料美國2年期債息再升至4厘以上

09：40 - 債息、美滙升   美股「冇運行」

10：14 - 如債息、美滙超買   美股或超賣反彈

11：29 - 環球投資工具走大熊市   除了美金

12：42 - 美股走熊市  跌穿6月底部「指日可待」

14：13 - A股「帶住港股走」  北水不斷流走

15：06 - 南水買A股   港股才有機會翻生

15：28 - 北水為大散戶   南水是買A股啟示性更高

16：41 - A股估值未算平   操作建議「沽住先」

17：10 - 港股估值未算平   明年盈利年增長可假設是「0」

18：43 - 熊市非同過去十多年跌市

19：53 - 熊市可跌7-8成   或跌足幾年

20：30 - 金融海嘯後全部資產為正向關係   一旦熊市會全跌

20：53 - 熊市唯一策略是做定期？

23：49 - 港股年內下試18235點機會極高

25：36 - 港股估值有沒有吸引力？

ET財智TALK逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：何美澄

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欄名 : ET財智Talk

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