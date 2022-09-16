  • 29°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 08:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日牛涮涮鍋放題第2位半價 只限兩間店 Oliver's Super Sandwiches下午茶買1送1

個人增值 07:30 2022/09/16

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.日牛涮涮鍋：指定放題 第2位半價 只限兩間店

即日起至11月4日，日牛涮涮鍋的美麗華與綠楊坊店推出獨家優惠，逢星期一至五指定放題第二位半價優惠。

美麗華：特選 / 嚴選 / 牛頸脊 第二位半價優惠

綠楊坊：特選 / 嚴選 / 極上 第二位半價優惠

    點擊圖片放大

2. Oliver's Super Sandwiches：指定下午茶餐買一送一

即日起至10月31日，來翡翠明珠分店或軒尼詩分店惠顧下午茶餐T5「煙肉．辣肉碎．芝士熱狗．薯條」(原價52元)，即享買一送一優惠。

    點擊圖片放大

3.Pimary：自攜NAKA漬物樽 額外的 5% 折扣

即日起到12月31日，只要自攜 NAKA 漬物樽到 Pimary Bulk Shop 購買無包裝食品即可享有額外的 5% 折扣，加上平日自攜容器的 5% 優惠，相等於即時 9 折。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

Nike 網店指定減價產品2件8折 3件7折 OG 10th Café 免費換咖啡及現金券
2022/09/15
Nike 網店指定減價產品2件8折 3件7折 OG 10th Café 免費換咖啡及現金券
【消費券2022】10月1日派第二期消費券　八達通及其他支付工具領取金額不一（附派發時間表）
2022/09/14
【消費券2022】10月1日派第二期消費券　八達通及其他支付工具領取金額不一（附派發時間表）
【好去處】公平貿易秋日祭良心市集 設三大工作坊 轉廢為材
2022/09/13
【好去處】公平貿易秋日祭良心市集 設三大工作坊 轉廢為材
【好去處】LQV創辦人開法國鄉村情調酒館 酒莊直購 比米芝蓮餐廳平兩至三成
2022/09/12
【好去處】LQV創辦人開法國鄉村情調酒館 酒莊直購 比米芝蓮餐廳平兩至三成
【好去處】新蒲崗罕見花系主題餐廳Tiger Lily　粉色少女系適合閨密吹水兼打卡
2022/09/12
【好去處】新蒲崗罕見花系主題餐廳Tiger Lily　粉色少女系適合閨密吹水兼打卡
餐廳情報 著數優惠 美食 芝士 熱狗 外賣 軒尼詩 疫情 超市

下一篇文章

【品味投資】香港蘇富比秋季拍賣會10月舉行　劉鑾雄珍藏「青花纏枝蓮紋梅瓶」　最高估價3,500萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14攻略】嚴選信用卡出機優惠　即睇點慳1,200元　只需$5,699入手iPhone 14！
【iPhone 14攻略】嚴選信用卡出機優惠　即睇點慳1,200元　只需$5,699入手iPhone 14！
【職場趨勢】逾6成人願減薪以改善工作生活平衡 躺平、安靜辭職文化席捲全球？！
【職場趨勢】逾6成人願減薪以改善工作生活平衡 躺平、安靜辭職文化席捲全球？！
今日晨讀 - 熊市反彈通常有3次 瑞士寶盛︰牛市出現前 每次反彈約9%
熊市反彈通常有3次 瑞士寶盛︰牛市出現前 每次反彈約9%
【品味投資】香港蘇富比秋季拍賣會10月舉行　劉鑾雄珍藏「青花纏枝蓮紋梅瓶」　最高估價3,500萬元
【品味投資】香港蘇富比秋季拍賣會10月舉行　劉鑾雄珍藏「青花纏枝蓮紋梅瓶」　最高估價3,500萬元
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
理財加油站 - 持有股票正在下跌如何抉擇？ 6大推動因素助分析
持有股票正在下跌如何抉擇？ 6大推動因素助分析
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款