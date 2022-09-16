日牛涮涮鍋放題第2位半價 只限兩間店 Oliver's Super Sandwiches下午茶買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.日牛涮涮鍋：指定放題 第2位半價 只限兩間店

即日起至11月4日，日牛涮涮鍋的美麗華與綠楊坊店推出獨家優惠，逢星期一至五指定放題第二位半價優惠。

美麗華：特選 / 嚴選 / 牛頸脊 第二位半價優惠

綠楊坊：特選 / 嚴選 / 極上 第二位半價優惠

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2. Oliver's Super Sandwiches：指定下午茶餐買一送一

即日起至10月31日，來翡翠明珠分店或軒尼詩分店惠顧下午茶餐T5「煙肉．辣肉碎．芝士熱狗．薯條」(原價52元)，即享買一送一優惠。

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3.Pimary：自攜NAKA漬物樽 額外的 5% 折扣

即日起到12月31日，只要自攜 NAKA 漬物樽到 Pimary Bulk Shop 購買無包裝食品即可享有額外的 5% 折扣，加上平日自攜容器的 5% 優惠，相等於即時 9 折。

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撰文：hket小編

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