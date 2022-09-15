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法國K-Way防水風褸登陸香港　官方網購有著數9折兼免運費

博客 15:59 2022/09/15

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早前香港天氣變幻莫測，對於不少討厭帶雨傘上街的人來說，無論你的雨傘是「縮骨」版本也好，要終日將它放入袋中始終都是一個負擔。但對於某些人來說，這個負擔和看見行人縱使拿著雨傘仍然非常狼狽走避時，竟可變作一個創業的點子，來自法國的K-Way正是最好例子。

K-Way在法國和意大利的字典裏成為「歐洲風衣」的代名詞，用上3色拉鏈更是認清品牌的不二印記。（圖片品牌提供）

K-Way的成功是輕巧的設計可以將風褸放入小袋內。（圖片品牌提供）

話說一位名為Leon-Claude Duhamel的法國男子，在巴黎品嘗咖啡時遇上滂沱大雨，當時他看見街上的行人拿著雨傘仍感非常狼狽，忽萌奇想，如果大家擁有一件非常輕便的防水風褸就好了，於是坐言起行，設計出一件可以收納於一個小袋裏的風褸，第一年這風褸推出，在法國本土便賣出25萬件，更厲害的是K-WAY在1979年被法國和意大利的字典裏成為「歐洲風衣」的代名詞。

品牌的招牌產品風褸可分為男女裝，近年再引伸到中性款式，圖中的黑色拉鏈風褸正是來自中性系列。（$1,500／圖片品牌提供）

今天品牌的產品再不局限於風褸，而且還會推出tee、羽絨和配飾等產品，甚至曾經和Comme des Garcons PLAY、AMI和Dsquared2等時裝品牌推出聯乘系列。（$850／圖片品牌提供）

來自中性系列男女合穿的fleece衞衣，最適合入冬穿著。（$1,700／圖片品牌提供）

而一直以來要在香港購買K-Way都須要依賴外國網站，但到了今日終於不再需要，因為本地的K-Way專門店即將出現，與此同時，當專門店還在裝修階段時，品牌已經設置只屬於本地的官方網站，大家只要登上網站顧客更可享全店9折及免運費優惠，一衣（袋）在手，大家以後再不怕失驚無神突然驟雨的日子了。

網址：https://k-way.com.hk/

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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