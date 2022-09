銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？大家有沒有擔心過密碼外洩的問題呢？

不知道大家有沒有想過,會不會有一天有一個監守自盜的銀行職員,或是很厲害的黑客,爬進銀行的資料庫,然後偷取大家所有的賬戶名稱及密碼呢?

大家真的不用擔心,除了因為根本沒那麼容易開啟這個資料庫以外,還因為銀行從來都不會「直接儲存」大家的密碼,所以就算監守自盜也好、專業黑客也好,就算能偷到這個資料庫再解密也是得物無所用的。其實不單單是銀行,有良心的企業都不會「直接儲存」大家的密碼的。不過,既然不會「直接儲存」,那企業又如何核對大家的密碼呢?今天便和大家科普一下吧。

怎樣儲存密碼,又可以用來驗証,又不怕被偷呢?

假設大家是一場中世紀秘密宴會的主人,宴會只限受邀的賓客進入。各個賓客會一早收到你發給他們的通關密碼,只要他們到達會場,先報上名來 (中世紀沒有身份証、也沒有照片,你說你是華田我便信的喇),再說出正確的通關密碼便可以進入宴會場地了。

有人拿著密碼闖關,也要有忠心的守門人手持密碼表核對身份才行。可是在宴會前,你收到情報有強力部門試圖偷取守門人手上的密碼表,這怎麼辦呢?

這個時候你的謀士就向你提出了一個建議:

「主人,我們大可不必把所有密碼直接寫下,而是把這些密碼先『改頭換面』一下才交給守門人就好!」

「那怎麼核對密碼呢?我要預先通知所有賓客這個『改頭換面』後的密碼嗎?」

「主人,絕對不用驚動所有賓客,所有賓客根本不用知道這件事情。我們只要同步把『改頭換面』的步驟也寫下來交給守門人,賓客來到,如常要求他們講出密碼,守門人再按部就班把密碼『改頭換面』一下,才與密碼表核對就好喇!」

「那有什麼分別!?現在有個賓客 A,假設密碼從『OLD』經過『改頭換面』後變了『NEW』,雖然『NEW』不會寫下來,可是因為『改頭換面』的步驟也寫了在紙上,那拿著『NEW』不就是可以『反推』出本來的密碼就是『OLD』了嗎?那有什麼用呢?」

「主人,絕對不用擔心,只要這個『改頭換面』的步驟是『順做容易反做難』就好,就是說從本來的『OLD』變成『NEW』是極容易的,反過來從『NEW』變成『OLD』卻極困難,這就算密碼表被偷,強力部門能偷到的只是一堆『NEW』的密碼。

拿著一堆『NEW』是沒用的,因為我們要的是賓客講出『OLD』,再經過『改頭換面』變成『NEW』才算過關的,如果賓客直接說出『NEW』,經過『改頭換面』後就會變了『STH ELSE』,所以這是騙不了我們的。」

「世上有這麼稀奇的東西?」

「主人,當然有,這東西叫『哈希算法』(又名『散列函數』;英文叫 Hashing) 。」

▼ 點擊圖片放大

什麼是「哈希算法」 (Hashing) ?

哈希算法有很多種,不過功能上都是把一堆「OLD」系統性地變成「NEW」,而同步具有幾個重要的特性:

高效性:即拿著 OLD哈希成 NEW 是一件程序上簡單低耗量的活動。

單向性:即拿著 OLD 哈希成 NEW很直白,反過來拿著 NEW 反哈希 (reverse hash) 成 OLD 卻很困難。在密碼儲存上,這確保就算資料庫整個被偷了,也能防止黑客從 NEW 反哈希成 OLD了。

謎題友好性:即拿著 OLD 哈希成 NEW 很簡單很直白,可是要預先判斷出 NEW 或控制 NEW 是極難的,這也意味著只要大家把 OLD 改動一點點,NEW 就會變得完全一樣了。

防碰撞特性:即當拿著 OLD-1 哈希成 NEW 後,要多找一個 OLD-2 也能哈希 NEW 是很困難的。在密碼儲存上,這防止了兩個不同的密碼 (OLD-1 和 OLD-2) 因同步哈希成同一個 NEW 後皆能成功驗証的情況。

這樣講好像很複雜,以 SHA-1 算法示範一下就好。

SHA-1 的簡單示範

我利用 Python 以 SHA-1 哈希算法分別對 “Bank of Watin”、 “Bank of Watin!” 和 “Bank of Watin!!” 作了 3 次換算,結果如下:

▼ 點擊圖片放大

這裏大家可以大致理解為 sha-1 算法會把 “Bank of Watin” 這串字變成 “c614…39a7”,即是如果大家的密碼為 “Bank of Watin”,數據庫將儲存 “c614…39a7”,而不會直接儲存 “Bank of Watin” 。

當資料庫不幸被黑客入侵,黑客也只會得到 “c614…39a7” 這個 40 位字串 ,而基於「單向性」特質,黑客將沒有簡單辦法輕易把 “c614…39a7” 反哈希變回 “Bank of Watin”。

而又基於「謎題友好性」,大家可以看到只要在“Bank of Watin” 作一點小的的變化,例如在最後加一個 “!”,整串 40 位的字串將由 “c614…39a7” 變成 “fd7a…fdbc”,而 2 串 40 位字串是毫無相似性的!即是說黑客將不能夠透過比對或研究頻率等破譯學方法慢慢把“c614…39a7” 破譯為 “Bank of Watin”。

但又基於「有效性」,當用戶輸入 “Bank of Watin” 時,系統又能極速把 “Bank of Watin” 哈希成 “c614…39a7”,這樣系統便能作出驗証了!

以上的幾個特性令哈希算法廣泛被利用在資料庫儲存密碼上,看到這裏不知道大家會不會放心一點喇?

只要有算力、時間和儲存空間,一切都能破解

其實擁有以上一切都是不夠的,因為只要知道你用的是哈希算法 (你用什麼算法「可能」是一個秘密,不過算法本身絕對不是秘密,大家可以隨便維基的),理論上簡單如透過暴力破解法 (brute-force attack) ,再加上無限多的算力、時間和儲存空間,便一定可以做到反哈希了。

例如如果我知道資料庫用 SHA-1 作哈希算法,而密碼必定是 0 至 999999 這一百萬個數字之一,當我成功偷取密碼表後,我便可以先把這一百萬個數字先哈希一次,再比對密碼表,我便可以得出所有本來的密碼了。

而基於哈希算法的「有效性」,這其實是一件非常快速的事情。我剛剛用 Python 試了一遍,要哈希一百萬次,2 秒已完成足夠了!而當有了這個哈希表,才成功入侵資料庫,我便等同得到了所有本來的密碼了!

▼ 點擊圖片放大

當然如果大家的密碼長一點、複雜一點,要用暴力破解便會困難得多。例如一樣是 6 位的密碼,如果容許「數字 + 小寫字母」,所需時間和空間便會提升超過 2,000 倍,如果容許「數字 + 小寫字母 + 大數字母」,所需時間和空間更會幾何地提升至超過 56,800 倍。

不過,低階如我手上這台家用電腦,1.82 秒 x 56,800 倍都只是約 1.2 天的時間便能破解整個資料庫,這對專業黑客來說實在太微不足道了吧。

所以說只要有算力、時間和儲存空間,一切都能破解,更不要說其實還有更高階的破解法 — 例如字典攻擊、彩虹表等等,實在用不上這麼長時間。

所以在哈希算法上,負擔任的企業 (例如銀行吧) 會在哈希算法上多加一些功夫,來防止一旦 (經哈希後的) 密碼外洩,黑客也不會那麼容易得到原始密碼,下一期會和大家繼續淺談這些方法。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:銀行閑談 (183) — 銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢?大家有沒有擔心過密碼外洩的問題呢?】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

=====

想盡早財務自由,提早退休,立即免費下載《香港經濟日報》App取經