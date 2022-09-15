熊市反彈通常有3次 瑞士寶盛︰牛市出現前 每次反彈約9%

本月美聯儲再大幅加息已屬箭在弦上，美股經歷早前的反彈後近日再下跌，瑞士寶盛私人銀行股票策略主管Mathieu Rachete認為，這進一步確認早前的回升屬典型的熊市反彈。他並指出，歷史上在新的牛市出現前，會出現3次熊市反彈。

本周二美國公布的消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，美股急挫，瑞士寶盛私人銀行首席經濟師 David Kohl修改他的預期，估計美聯儲本月將加息0.75厘，最快要到11月才會放慢加息步伐。

Mathieu Rachete認為，經過周二的拋售後，再次確認最近從6月中低位回升，是典型的熊市反彈，這是受美聯儲調整貨幣政策的預期所推動。但現在市場最少預計美聯儲會再加息0.75厘，甚至有一部分人預計會加1厘。

他指出，熊市反彈通常很少單獨出現，平均而言，在新的牛市出現之前，熊市都會出現3次大約9%的反彈。從歷史上看，自1970年代以來的7次熊市，只有當美聯儲開始減息，才會見到熊市的低位。今年稍後時間若通脹壓力緩和，美聯儲可以擴大焦點，以處理經濟放緩的問題，但目前還未到這地步。現時所見，盈利預測可能會繼續向下調整，較高的實際利率會抑制估值，因此建議保持防守位置。

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