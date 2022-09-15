  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】想移民日本近月開始儲錢　月薪1.5萬想3年儲30萬點部署？

博客 11:51 2022/09/15

分享：

分享：

近來多了人有移民計劃，移民前都需要儲定一筆本金，以應付早前在當地的需要。但有讀者稱自己本身沒有儲錢習慣，最近萌生移居日本的念頭，才在近半年開始儲錢。如果他希望3年內儲到30萬港元，應該要點做？

讀者：
我現時30歲，本身無儲錢，但因為想將來移民到日本，呢半年開始儲錢，月薪大約15,000元，扣除屋企開支同信用卡還款（大約還有16,000元的欠款，每月還款3,000元，預計到12月就會還清所以卡數），大約還有6,000元左右可以用，每個月平均儲3,000元，目標係可以3年內儲到500萬日圓。

龔成︰
500萬日圓以現時的匯率計算，大概就是30萬港元左右。如果每月月供3,000元，10%回報率（連股息再投資）計算，3年之後只能滾存到約12萬港元，同目標尚有限離。

想提高達成目標的可能性，可以從3個方向著手：本金，時間，投資回報率。首先講本金，你要定立一個儲蓄目標，利用「開源節流」的策略進行。節流相對容易，以前「無儲蓄」，現時有目標，日常生活要盡可能節儉。不用信用卡，記賬，減少不必要的開支，用「收入-儲蓄」的模式相信能夠更有效節流。

開源方面，可以嘗試做些小生意提高收入。只要每月能夠儲蓄大約8,000元，以同樣回報率，3年大概可以完成目標。

如果覺得提升本金好難，可以嘗試延長3年移民的目標，例如改成5年，等有更充足的時間讓資金滾存。

操作上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用4,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。餘下的另一半現金，我地就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】臨近退休、家庭負擔大　應否沽售其中一個物業套現作其他投資？
2022/09/08
【理財個案】臨近退休、家庭負擔大　應否沽售其中一個物業套現作其他投資？
博客 - 【理財個案】高位買入騰訊後感後悔　轉為月供股票投資應如何部署？
2022/09/02
【理財個案】高位買入騰訊後感後悔　轉為月供股票投資應如何部署？
博客 - 【理財個案】任職護士月入3萬8一身債　如何量入為出達到買樓自住目標？
2022/08/25
【理財個案】任職護士月入3萬8一身債　如何量入為出達到買樓自住目標？
博客 - 【理財個案】家長幫小朋友投資股票　但買三隻股票都坐艇應否繼續持有？
2022/08/18
【理財個案】家長幫小朋友投資股票　但買三隻股票都坐艇應否繼續持有？
博客 - 【理財個案】剛畢業工程師月賺$24,000　用半份糧月供9隻股票　配置是否合適？
2022/08/11
【理財個案】剛畢業工程師月賺$24,000　用半份糧月供9隻股票　配置是否合適？
財務自由 經濟 見底 退休 港元 股票 儲蓄 信用卡 日圓 日本

下一篇文章

銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？大家有沒有擔心過密碼外洩的問題呢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？大家有沒有擔心過密碼外洩的問題呢？
銀行是怎樣儲存大家的密碼的呢？大家有沒有擔心過密碼外洩的問題呢？
博客 - 【按揭貸款】按息上升　提早還款策略是否可行？
【按揭貸款】按息上升　提早還款策略是否可行？
手機情報│華為Mate 50 vs 蘋果iPhone 14　誰更勝一籌
手機情報│華為Mate 50 vs 蘋果iPhone 14　誰更勝一籌
博客 - 【加密貨幣】幣安下架3款穩定幣並轉換成BUSD　提高用戶流動性及資本效率
【加密貨幣】幣安下架3款穩定幣並轉換成BUSD　提高用戶流動性及資本效率
博客 - 全球去美元化似成大趨勢 料人民幣份額持續上升 對香港有危也有機
全球去美元化似成大趨勢 料人民幣份額持續上升 對香港有危也有機
博客 - 用巴菲特的方法買美股 持續投資 簡單就是美
用巴菲特的方法買美股 持續投資 簡單就是美
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款