【理財個案】想移民日本近月開始儲錢　月薪1.5萬想3年儲30萬點部署？

近來多了人有移民計劃，移民前都需要儲定一筆本金，以應付早前在當地的需要。但有讀者稱自己本身沒有儲錢習慣，最近萌生移居日本的念頭，才在近半年開始儲錢。如果他希望3年內儲到30萬港元，應該要點做？

讀者：

我現時30歲，本身無儲錢，但因為想將來移民到日本，呢半年開始儲錢，月薪大約15,000元，扣除屋企開支同信用卡還款（大約還有16,000元的欠款，每月還款3,000元，預計到12月就會還清所以卡數），大約還有6,000元左右可以用，每個月平均儲3,000元，目標係可以3年內儲到500萬日圓。

龔成︰

500萬日圓以現時的匯率計算，大概就是30萬港元左右。如果每月月供3,000元，10%回報率（連股息再投資）計算，3年之後只能滾存到約12萬港元，同目標尚有限離。

想提高達成目標的可能性，可以從3個方向著手：本金，時間，投資回報率。首先講本金，你要定立一個儲蓄目標，利用「開源節流」的策略進行。節流相對容易，以前「無儲蓄」，現時有目標，日常生活要盡可能節儉。不用信用卡，記賬，減少不必要的開支，用「收入-儲蓄」的模式相信能夠更有效節流。

開源方面，可以嘗試做些小生意提高收入。只要每月能夠儲蓄大約8,000元，以同樣回報率，3年大概可以完成目標。

如果覺得提升本金好難，可以嘗試延長3年移民的目標，例如改成5年，等有更充足的時間讓資金滾存。

操作上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用4,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。餘下的另一半現金，我地就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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