【iPhone 14攻略】呢間電訊商上台有$3,360回贈 即睇點用信用卡再慳1,200元

你覺得有幾多人會買iphone?

每年最令果迷期待的必定是蘋果發布會，而今年備受矚目的是最新系列iPhone 14，大家會好奇它的外型設計和功能。不過，作為專業果迷，每年緊貼新機發布之外，當然要留意最優惠出新機攻略，出機就自然精明過人啦！本網為大家分析3張不同信用卡迎新優惠，同時為大家搜羅了5間商戶推出的信用卡優惠，適合現有信用卡客戶。即刻了解邊啲回贈最多、最吸引啦！

渣打Smart卡回贈最多

相信不少人都會考慮申請新信用卡希望賺取迎新優惠，賺更多不同著數。本網分別揀選了3張不同銀行的信用卡，分別有渣打Smart卡、Aeon WAKUWAKU信用卡、以及Mox Credit信用卡。

在3大迎新優惠中，渣打Smart卡的折扣是最多，只要成功申請信用卡並於發卡後首個月內累積首4,000元合資格簽賬可享1,200元現金回贈。以購買一部iPhone 14 128GB為例，網上建議零售價為6,899元，扣除渣打Smart卡的現金回贈後，即只需5,699元便可入手一新全新的iPhone 14，對於想平價入手來說，申請渣打Smart卡就可以慳到盡啦！

至於虛擬銀行Mox Bank推出的Mox Credit的迎新優惠亦相當吸引，新客戶憑邀請碼「MOXVIBES」首次開立Mox戶口並申請Mox Credit，於開戶口當日及其後45天內以Mox Credit累積合資格消費滿2,000元，即享600元現金獎賞。以同樣購買一部iPhone 14 128GB為例，都只需低於6,300元的價錢入手。

■3大信用卡迎新優惠大比拼■

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電訊商推買機上台回贈 結合信用卡優惠慳上慳

買新機上台都是不少人的選擇。中移動香港設有新客戶出機上台及現有客戶兩種優惠。新客戶若選用旗下的5G服務計劃，並買iPhone 14系列手機，最多可享3,360元手機獎賞，此獎賞會12個月每月分期回贈予客戶。以iPhone 14 128GB為例，買機付款時為$6,899元，可用上述信用卡賺取最多$1,200元迎新優惠，然後電訊商再分12個月回贈3,360元。

不過如要用到這「雙重優惠」，則須為新客戶、並與中移動香港簽署24個月合約，選用其5G服務計劃。選用月費498元的5G服務計劃（每月本地數據用量300GB），就有最多3,360元回贈。若想詳細了解各計劃下購買不同型號iPhone的獎賞後機價可按此，當中亦詳列了各計劃的月費。而選用月費148或以上的現有客戶，將加簽12個月手機合約，就可以合約優惠價出機，詳情可按此。

SmarTone、香港寬頻、3HK各有折扣

電訊商SmartTone宣布，新客戶只要上指定5G月計劃，即可享「免費升級 雙倍容量」優惠出機，以同一機價就可免費升級至雙倍容量，機價即減高達1,700元。另外，於SmarTone上台出機可獲贈12個月升級版雙面保護屏幕換新服務（高達3,000元維修保障）。以指定信用卡客戶可選擇iPhone for life免息免手續費分期，月供機價低至170元，兼享回購價值保證。

香港寬頻亦有推iPhone 14 系列優惠，登記全新iPhone14系列連指定5G流動通訊，月費可低至88元，免18元行政費，以及有高達1,060元機價折扣；登記指定家居寬頻服務計劃則可免12個月月費，豁免安裝，及享高達1,060元機價折扣。

配合iPhone 14系列推出，3香港推出一系列出機計劃。選用月費228元的5G SIM月費計劃，可享每月80GB本地數據及1,500元淨機折扣，用作購買iPhone 14系到淨機1,500元。另外，以月費598元可享每月300GB本地數據，兼送7,500元手機現金券及25,000易賞錢積分（價值500元）。出機客戶更可以８折加購Apple Care+。

■電訊商出iPhone14上台優惠■

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百老匯中銀銀聯雙幣信用卡 共獲650元回贈

對於不想在電訊商上台續約、又想用現有信用卡買新機的朋友，可以考慮到5間商店包括蘇寧電器、Apple Store、衛訊、豐澤和百老匯，他們都有推出信用卡優惠，其中現金回贈高達650元。Apple Store和蘇寧電器同樣推出恒生信用卡簽帳優惠，不過獎賞內容則不同。而衛訊和豐澤雖然以不同信用卡作推廣，而且消費金額門檻不同，但同樣最高可享450元的現金回贈。

而百老匯推出的中銀信用卡優惠中，獲得最高回贈金額的是使用中銀銀聯雙幣信用卡，只要簽帳滿8,000元便可享有450元現金回贈，而消費滿1萬元會有額外200元現金回贈，合共為650元。以一部建議零售價為10,199元的iPhone Pro Max 256GB來計算，扣除回贈後，只需要9,549元便可以入手，低於1萬元出新機，價錢亦相對吸引。

■5大商戶信用卡優惠大比拼■

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責任編輯：區祖飛

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