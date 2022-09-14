【消費券2022】10月1日派第二期消費券　八達通及其他支付工具領取金額不一（附派發時間表）

2022年（第二階段）消費券計劃第二期將於10月1日發放，使用八達通領取第二階段5,000元消費券的話，可在當日獲發2,000元，剩餘的1,000元消費券則會待「合資格消費」累積總額不少於4,000元供領取，最快可在12月16日取得。至於使用八達通以外領取消費券的登記人則可在10月1日領取3,000元。

不論是使用八達通，還是八達通以外的支付工具領取10,000元消費券的新申請人，都可在10月1日領取第二期3,000元消費券。不過，以八達通以外支付工具使用此筆消費券的期限至明年4月30日，八達通則沒有列明使用期限。

■使用八達通領第二階段$5,000消費券■

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■使用其他支付工具領第二階段$5,000消費券■

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■使用八達通領第二階段$10,000消費券■







■使用其他支付工具領第二階段$10,000消費券■

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責任編輯：鄭樂怡

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