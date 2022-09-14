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【職場趨勢】逾6成人願減薪以改善工作生活平衡 躺平、安靜辭職文化席捲全球？！

個人增值 14:07 2022/09/14

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疫情除了改變人們的工作模式之外，亦影響着這一代人的工作態度。除了「安靜辭職」、「反工作運動」等思想抬頭之外，現代人為了追求更佳的工作與生活平衡，甚至不惜減人工做一些要求較低的工作。此舉意味着他們需要小心審視自己的開支，並要放棄購買奢侈品，但他們卻心甘情願。

以一名現年31歲的青年Marie Crespin為例，過更節儉的生活是她的犧牲，唯有這樣她才可以離開之前在做的、深感壓力的人力資源工作，轉而從事網頁設計工作。

她的月入由以往的2,300歐元（相當於大約18,041.58港元）大減至1,600歐元。雖然如此，但她每周的工作時間亦減少一半，由以往的40小時減少至20或25小時。「工作並不應該是你生命中最重要的事情，享有自由時間做想做的事，才是現今真正的奢侈品。」

求職網站FlexJobs在7月進行的一項調查發現，接近三分之二的受訪者樂意通過減薪來達至工作生活平衡。法國大學科學學院研究員Céline Marty表示，疫情令更多人意識到，工作不一定是他們生命的全部，有些人會發現原來他們可以花費更少，買更少東西，以及不需要工作太長時間，以享受一個更舒適的生活。

■FlexJobs調查結果■

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追求正確平衡全球現象
事實上，這已是全球現象。在美國，社交網站Reddit上的r/antiwork subreddit擁有超過200萬會員，被形容為一個為想要「充分利用無工作生活」的人提供的社區。最近，隨着人們拒絕忙碌的文化並尋求更多的私人時間，「安靜辭職」（Quiet Quitting）的想法已經站穩住腳。

【網絡熱話】甚麽是「安靜辭職」？ 西方式的「躺平」 短片在TikTok逾1700萬點閲

在中國，「躺平」文化是對「9-9-6」工作文化，即早上9時工作至晚上9時，每周工作6天的挑戰。

在法國，亦有人提倡「少工作，生活得更好」的理念。一個名為「Détravail」的小組每隔一個月就會在法國南特的一個小出租空間開會，分享有關如何減少開支和縮短工作時間的技巧。

 

責任編輯：鄭樂怡

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