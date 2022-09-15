持有股票正在下跌如何抉擇？ 6大推動因素助分析

股市總是起伏不斷，作為散戶投資者，相信大家都希望「逢低買入，逢高賣出」，在股市中賺得盆滿缽滿。但事實很骨感，很多人反而遇到買入就跌，賣出就升的情況。因此有人就會發問，如果手中持有的股票近期表現不佳，連連下跌，是否還有持有的價值？

造成股票下跌的因素有很多，在考慮是否抛售之前要先找出下跌的原因，只有了解造成此次下跌的原因是否能修復或挽救，才能進一步做決定。以下總結6個可能造成下跌的因素，但要注意，每一只股票的下跌都不是由單一因素或原因引起，某一個因素只是造成下跌結果的推動力，分析時應結合其他因素及環境，才能更準確和理性。

1. 判斷是單一股票下跌還是大市慘淡

首先要判斷下跌的股票是整個市場中唯一下跌的，還是在整個市場都下跌的情況下而牽動下跌趨勢。如果是某一股票單獨下跌，股市中其他股票都沒有受影響，則要具體再分析影響該股票下跌的原因，例如公司財務狀況是否疲軟，是否受到負面事件消息或政策變動影響。如果是在大市慘淡的情況下，並不一定反映特定股票的問題，這種情況可以先擱置，等待市場逐漸恢復。

2. 負面事件消息

很多情況下，負面消息不是真正影響公司的業績，而是當人們面對負面消息時，會預測未來公司業績會較差，所以選擇賣出股票，股價下跌。判斷此股票是否值得繼續持有，還要看這種負面消息是否危及了企業的核心競爭力，還是偶然事件。企業管理層是否勇於承擔責任，消費者對待公司又持何意見。

3. 公司長期利潤疲軟

承接第一點，當確定是單一股票受到影響時，就要考察企業的營業收益和財務報表是否出現問題，公司長期利潤是否疲軟。股票價格與企業長期持續的收益挂鈎，隨時間推移價值增長的公司將看到他們的股價隨收益而上漲，而若公司長期利潤永遠疲軟，則要考慮抛售股票。

4. 股息支付是否存在風險

很多人會購買有派息的公司股票，如果一間有規律派發股息傳統的公司，最近股息派發有間斷或削減股息派發，則有可能公司的現金流出現問題，即公司的業績狀況不佳，則説明企業存在一定風險。

5. PEG估值法

PEG又稱本益成長比，是在 P／E 估值法的基礎上發展起來的，是將本益比與企業成長率結合起來的一個指標。其計算方法是由市盈率除以盈利增長速度，PEG 估值的重點在於計算股票現價的安全性和預測公司未來盈利的確定性。

PEG值低於1時，說明該股票價值被低估，值得投資者進行投資；PEG值越低，説明該股的市盈率越低，或者盈利增長率越高，從而越具有投資價值。當PEG值超過1時，說明該股票價值給高估，已經持有該股的投資者，可考慮是否賣出。

6. 成交量

成交量指的就是買、賣方完成交易的股票數量，從成交量我們可以看出市場上投資人對於這檔股票的關注程度。從而可以粗略判斷未來可能的股票走勢，幫助投資者判斷是否需要及時離場。

若出現價跌量增的情況，代表沽壓力道強勁，股價可能會繼續下跌。不過，如果跌勢已經發展了一段時間，在相對低位時出現成交量放大時，股價沒有再進一步下跌，則表示有人在撈底，下跌趨勢或將告一段落。

若上漲行情已經告一段落，股價開始反轉下跌，「空軍」漸增而出現成交量萎縮的情形，則表示投資者承接股票的意願不高，股價繼續下跌的機率大。

雖然可參考上述6點，不過造成股票上升或下跌走勢的原因非常複雜，要判斷未來是否還存在投資價值，還必須結合總體經濟、國際市場、政府產業政策、行業景氣、資本市場階段熱點、股市的不同區域及上市公司的内部情況等等多種因素來綜合考量。

責任編輯：梁政琪

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