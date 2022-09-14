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【按揭貸款】按息上升　提早還款策略是否可行？

博客 12:41 2022/09/14

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在按息上調的預期下，除了調整還款期，另一個可考慮的應對加息方案，是提早還款。究竟甚麼人適合提早還款？在實行上又有甚麼地方需要留意？

在上世紀8、90年代，利率高企或向上之時，提早部份還款是不少家庭的應對方案；即借款人在原定的還款之外，進行額外的還款。未償還本金提前減少，全期需支付的按息自然下跌。上世紀80年代按息一度高達20厘，提早還款20萬元，一年便少付4萬元利息，慳息效果可觀。理論上，只要樓按已過罰息期，借款人便可實行部份還款。一般銀行處理樓按部份還款，會要求償還的額度是5萬或10萬的倍數，個別銀行可能會收取數百元的手續費。在部份還款之後，未償還本金減少，借款人要決定餘下貸款的償還方式：維持原有還款期數的話，每期還款額度會減少。維持原有每期還款額度的話，整個還款期會縮短。

不過，過去行之有效的「部份還款節省利息支出」策略，在現時未必有太多人會實行，原因包括：

  1. 現時說「加息」，大家預期一年後的按息大概都是3、4厘，提早還款慳息的效果不及幾十年前明顯，借款人未必有太大的誘因提早還款；
  2. 近年新批樓按大多有「按息存款掛勾」的安排，借款人有閒置資金，放在戶口本身已可抵銷按息支出；
  3. 現時經濟前景較不明朗、但投資選擇較多，手上有閒資的家庭，可能傾向於持有現金，或進行其他投資，而非直接減債。

此外，由於提早還款此一選項的先設條件是已過罰息期，在此情況下，借款人的另一個選擇是轉按，在轉按時下調借款額、維持原有還款期，手上閒資用於償還新、舊按的差額。好處是轉按可額外獲得現金回贈，進一步抵銷按息支出；但要留意，近日多家銀行上調新批H按的鎖息上限，轉按的話，借款人可取得的新按利率，可能略高於原有按揭。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

 

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撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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