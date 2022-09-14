【最富有城市】2022年全球最富有城市出爐　香港僅擁12.51萬名百萬富翁　跌出10大（附排行榜）

疫情下大部分國家都因為防疫措施的限制不能開放旅遊政策，導致經濟環境不景氣。不過，有投資移民顧問公司近日公布最新世界最富有城市報告，發現美國在全球百萬富翁人數最多的20個城市中佔主導地位，而作為「國際金融中心」之一的香港，於今年排名中下跌了4位，跌出10大。

紐約榜名榜首 擁34.56萬名百萬富翁

「2022年全球最富有城市排行榜」由投資移民顧問公司Henley & Partners公布，追蹤全球私人財富遷移趨勢得出的結果，當中追蹤了超過15萬名高淨值人士的動向和消費習慣，並以擁有多少百萬富翁（以美元計）為標準，衡量哪個城市最富有。

報告指，美國在全球百萬富翁人數最多的20個城市中佔主導地位，其中紐約以34.56萬名百萬富翁成為冠軍。排名第二位的為東京，擁有30.49萬名高淨值人士居民，身價超過100萬美元，而多年來世界最富有城市倫敦跌至第4位，僅有27.24萬名百萬富翁，緊隨三藩市。

香港近10年被新加坡、上海等4地超越

另外，亦有2大中國城市登上10大排行榜，當中包括北京位於第9位和上海位於第10位。至於有着「國際大都會」之稱的香港，報告形容為排行榜中下跌得最厲害的城市，由去年的第8位下跌了4位至今年的第12位。作為香港的競爭者，新加坡則有24.98萬名百萬富翁，排名第5，在亞洲中排行第二。

但報告顯示，香港仍然是高淨值人士的基地，現時擁有12.51萬名百萬富翁，其中280人身家在達最少1億美元，28位達最少10億美元。

報告指，10年前，香港是亞太地區僅次於東京的第2大富裕城市，但後來被新加坡、北京、上海和悉尼超越。 儘管如此，許多亞洲最富有的商人仍將自己的基地設在香港，而香港股票市場仍然是世界上最重要的交易所之一。

20地共14個推投資移民計劃

Henley & Partners行政總裁Juerg Steffen指出，在其報告中列出共20個國家或地區中，有14個城市推出投資移民計劃，亦即是俗稱的黃金簽證，以提供居住和公民身份。他提到，在領先的國際財富中心生活、工作、學習和投資的權利，例如紐約、倫敦、新加坡、悉尼和多倫多，可以透過投資居留獲得保障，能夠為自己、家人或公司搬遷至一個更有利的城市，或者可以選擇在世界各地多個不同地方居留，對於私人客戶而言，這是國際財富和遺產規劃中越來越重要的一環。

10大全球最富有城市排行榜（由低至高排列）

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責任編輯：區祖飛

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