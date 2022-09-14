【港元定存】中銀香港再推限時定存優惠　港元12個月年息達2.7厘　美元2.8厘

中銀香港再次推出限時港元定期存款優惠，12個月港元存息達2.7厘，雖然不及部分銀行的逾3厘破頂息為高，但相比起其現有的「現有資金特優定期存款」的2.1厘高出0.6厘。

■中銀香港限時港元定存優惠■

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個人銀行客戶即日起透過中銀香港網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開立「港元特優定期存款（限時優惠）」即可享特優年利率，12個月年息達2.7厘；6個月有2.5厘；3個月有1.8厘。事實上，中銀香港上月亦曾推出類似的限時優惠，是次優惠的三個存期年息都較其早前推出的限時優惠高，12個月、6個月及3個月年息分別高出0.3厘、0.2厘及0.1厘。

■中銀香港限時美元定存優惠■

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另外，中銀香港亦同時推出限時美元特優定存，12個月及6個月的年息均為2.8厘，3個月年息則有2.2厘。同樣是適用於個人客戶以網上銀行或手機銀行，以新資金開立，起存額1,000美元。與上月的限時優惠比較，12個月、6個月及3個月的年息分別高出0.4厘、0.3厘及0.1厘。

此定存優惠為上周四（8日）公布，但沒有表明優惠的到期日，只指出推廣期直至另行通知。

責任編輯：鄭樂怡

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