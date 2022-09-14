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加息將至 單日最少5銀行加存息 建行亞洲美元定存最高3.1厘

收息攻略 11:15 2022/09/14

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美國通脹意外繼續高企，本月加息1厘的機會率急增，本港銀行亦勢將加P。加息前夕，定期存款利息先行上升，單是今日亦有最少5家銀行，包括建行亞洲、南洋商業銀行、交銀香港、平安壹賬通銀行及匯立銀行。若計及昨天的花旗銀行、上海商業銀行及東亞銀行（00023），本周已有最少8家銀行加存息，戰況激烈。

建行亞洲美元定存升穿3厘

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今日以建行亞洲的加幅最多，美元定存一舉升穿3厘，最高達3.1厘，較此前調升0.3厘存期為12個月，適用於所有客戶，但要最少40萬美元新資金，起存門檻不低。6個月及3個月存期也各自加了0.3厘，分別為2.85厘及2.6厘。

建行亞洲也有調升港元定存年息，不過加幅不大，而加息後，最高為2.85厘，存期為12個月，但門檻比美元定存更高，要達800萬港元，且需為「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶的新資金。

南商加港元定存年息

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南洋商業銀行則加港元定存年利率，個人客戶加至最高2.8厘，存期為12個月，但起存額亦很高，要500萬元，100萬元則為2.7厘。而若是企業客戶，南商則提供最高達3厘定存，12個月存期，起存額為100萬元。

其他加存息銀行

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除了建行亞洲及南商外，今日加存息的還有虛擬銀行PAOB（平安壹賬通銀行），該行把4個月港元定存由2.2厘大幅調升至2.88厘，目前提供4個月存期的銀行不多，以PAOB最高，其他包括大新銀行（02356）的2.8厘、恒生銀行（00011）的2.4厘及星展銀行的2.3厘。

交銀香港則把港元及美元定存都上調，12個月港元定存加至2.8厘。

匯立銀行（WeLab Bank）的GoSave定期存款最高年息加至2.6厘，存期為6個月，此前為7個月2.4厘。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

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欄名 : 存款收息

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